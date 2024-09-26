https://1prime.ru/20240926/sakhar-851811087.html
Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля
Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля - 26.09.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля
Биржевые цены на сахар в четверг продолжают обновлять максимальные значения конца февраля на фоне опасений за урожай в Бразилии, следует из данных ICE Futures. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:05+0300
2024-09-26T17:05+0300
2024-09-26T17:05+0300
экономика
биржевые торги
сахар
фьючерсы на сахар
цены на сахар
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_48b71db45334dbddd099a8c8192c7e46.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в четверг продолжают обновлять максимальные значения конца февраля на фоне опасений за урожай в Бразилии, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.42 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 0,26%, до 23,48 цента за фунт. Ранее в четверг показатель достигал 23,71 цента, что является максимальным значением с 29 февраля. Стоимость фьючерса с 20 сентября обновляет рекорды конца февраля. Национальная компания по снабжению при минсельхозе Бразилии в августе понизила оценку производства сахара в 2023-2024 сельскохозяйственном году, ожидает на 3,3% меньше урожая, чем в предыдущем сельхозгоду. Ранее в четверг стоимость арабики, главного бразильского сорта кофе, превысила 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. Бразилия в сентябре опубликовала обновленный прогноз по производству кофе по итогам текущего 2023-2024 сельскохозяйственного года, снизив его более чем на 7% по сравнению с майскими ожиданиями, до 54,8 миллиона мешков. Это на 0,5% меньше, чем прошлогодний урожай.
https://1prime.ru/20240917/ryba-851621317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/19/836401932_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d7323b507c124640712479c2df7e51de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, сахар, фьючерсы на сахар, цены на сахар
Экономика, биржевые торги, сахар, фьючерсы на сахар, цены на сахар
Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля
Биржевые цены на сахар обновляют рекорд семи месяцев на фоне рисков в Бразилии
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в четверг продолжают обновлять максимальные значения конца февраля на фоне опасений за урожай в Бразилии, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.42 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 0,26%, до 23,48 цента за фунт.
Ранее в четверг показатель достигал 23,71 цента, что является максимальным значением с 29 февраля. Стоимость фьючерса с 20 сентября обновляет рекорды конца февраля.
Национальная компания по снабжению при минсельхозе Бразилии в августе понизила оценку производства сахара в 2023-2024 сельскохозяйственном году, ожидает на 3,3% меньше урожая, чем в предыдущем сельхозгоду.
Ранее в четверг стоимость арабики, главного бразильского сорта кофе, превысила 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года.
Бразилия в сентябре опубликовала обновленный прогноз по производству кофе по итогам текущего 2023-2024 сельскохозяйственного года, снизив его более чем на 7% по сравнению с майскими ожиданиями, до 54,8 миллиона мешков. Это на 0,5% меньше, чем прошлогодний урожай.
Россельхознадзор: Европа не может обойтись без одного продукта из России