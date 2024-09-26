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Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля

Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля - 26.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на сахар продолжают обновлять максимумы конца февраля

Биржевые цены на сахар в четверг продолжают обновлять максимальные значения конца февраля на фоне опасений за урожай в Бразилии, следует из данных ICE Futures. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:05+0300

2024-09-26T17:05+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в четверг продолжают обновлять максимальные значения конца февраля на фоне опасений за урожай в Бразилии, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.42 мск стоимость октябрьского фьючерса на сахар росла на 0,26%, до 23,48 цента за фунт. Ранее в четверг показатель достигал 23,71 цента, что является максимальным значением с 29 февраля. Стоимость фьючерса с 20 сентября обновляет рекорды конца февраля. Национальная компания по снабжению при минсельхозе Бразилии в августе понизила оценку производства сахара в 2023-2024 сельскохозяйственном году, ожидает на 3,3% меньше урожая, чем в предыдущем сельхозгоду. Ранее в четверг стоимость арабики, главного бразильского сорта кофе, превысила 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. Бразилия в сентябре опубликовала обновленный прогноз по производству кофе по итогам текущего 2023-2024 сельскохозяйственного года, снизив его более чем на 7% по сравнению с майскими ожиданиями, до 54,8 миллиона мешков. Это на 0,5% меньше, чем прошлогодний урожай.

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