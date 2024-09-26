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"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ
"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ
Введенные против России ограничения, как и любые другие санкции, лишены смысла, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он заявил с... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T06:45+0300
2024-09-26T06:45+0300
2024-09-26T06:46+0300
политика
санкции против рф
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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Введенные против России ограничения, как и любые другие санкции, лишены смысла, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН. "Экономические санкции совершенно бесполезны... Они наносят гораздо больший ущерб некоторым европейским экономикам, чем экономике России", - объяснил дипломат.Он также добавил, что многие заинтересованные в налаживании контакта с подсанкционными государствами страны Запада продолжают сотрудничество в обход введенных рестрикций. Именно поэтому, подчеркнул Сийярто, в истории человечества не было ни одного успешного механизма санкций.
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санкции против рф, петер сийярто, запад, россия
Политика, санкции против РФ, Петер Сийярто, ЗАПАД, РОССИЯ
"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ
Сийярто: санкции против России не имеют никакого смысла
ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Введенные против России ограничения, как и любые другие санкции, лишены смысла, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН.
"Экономические санкции совершенно бесполезны... Они наносят гораздо больший ущерб некоторым европейским экономикам, чем экономике России", - объяснил дипломат.
Он также добавил, что многие заинтересованные в налаживании контакта с подсанкционными государствами страны Запада продолжают сотрудничество в обход введенных рестрикций. Именно поэтому, подчеркнул Сийярто, в истории человечества не было ни одного успешного механизма санкций.
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