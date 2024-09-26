https://1prime.ru/20240926/sanktsii-851789299.html

"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ

"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Совершенно бесполезны": в МИД Венгрии прокомментировали санкции против РФ

Введенные против России ограничения, как и любые другие санкции, лишены смысла, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он заявил с... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T06:45+0300

2024-09-26T06:45+0300

2024-09-26T06:46+0300

политика

санкции против рф

петер сийярто

запад

россия

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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. Введенные против России ограничения, как и любые другие санкции, лишены смысла, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН. "Экономические санкции совершенно бесполезны... Они наносят гораздо больший ущерб некоторым европейским экономикам, чем экономике России", - объяснил дипломат.Он также добавил, что многие заинтересованные в налаживании контакта с подсанкционными государствами страны Запада продолжают сотрудничество в обход введенных рестрикций. Именно поэтому, подчеркнул Сийярто, в истории человечества не было ни одного успешного механизма санкций.

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санкции против рф, петер сийярто, запад, россия