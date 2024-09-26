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Британия расширила список санкций против России - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Британия расширила список санкций против России
Британия расширила список санкций против России - 26.09.2024, ПРАЙМ
Британия расширила список санкций против России
Великобритания расширила список санкций против России,, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:21+0300
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великобритания
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Великобритания расширила список санкций против России,, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "Добавлены пять новых судовых спецификаций… в рамках антироссийского санкционного режима", - говорится в документе.Согласно обновлениям, рестрикции коснутся компаний Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD и WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO.По информации правительства, обе компании вовлечены в "поддержку правительства России за счет осуществления деятельности в стратегически важном для правительства России секторе, а именно в энергосекторе".
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великобритания, санкции против рф
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
13:21 26.09.2024 (обновлено: 13:26 26.09.2024)
 
Британия расширила список санкций против России

Британия внесла в антироссийский санкционный список пять судов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Великобритания расширила список санкций против России,, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства.
"Добавлены пять новых судовых спецификаций… в рамках антироссийского санкционного режима", - говорится в документе.
Согласно обновлениям, рестрикции коснутся компаний Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD и WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO.
По информации правительства, обе компании вовлечены в "поддержку правительства России за счет осуществления деятельности в стратегически важном для правительства России секторе, а именно в энергосекторе".
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