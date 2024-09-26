https://1prime.ru/20240926/sanktsii-851800820.html

Британия расширила список санкций против России

Британия расширила список санкций против России - 26.09.2024, ПРАЙМ

Британия расширила список санкций против России

Великобритания расширила список санкций против России,, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:21+0300

2024-09-26T13:21+0300

2024-09-26T13:26+0300

великобритания

санкции против рф

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Великобритания расширила список санкций против России,, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. "Добавлены пять новых судовых спецификаций… в рамках антироссийского санкционного режима", - говорится в документе.Согласно обновлениям, рестрикции коснутся компаний Ocean Speedstar Solutions OPC PVT LTD и WHITE FOX SHIP MANAGEMENT FZCO.По информации правительства, обе компании вовлечены в "поддержку правительства России за счет осуществления деятельности в стратегически важном для правительства России секторе, а именно в энергосекторе".

https://1prime.ru/20240926/sanktsii-851789299.html

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великобритания, санкции против рф