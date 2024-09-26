https://1prime.ru/20240926/sanktsii-851803100.html

Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере

Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере

Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:23+0300

2024-09-26T14:23+0300

2024-09-26T14:23+0300

энергетика

россия

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запад

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин."К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", - заметил российский лидер в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин подчеркнул, что энергетика является ключевой отраслью и фундаментом мирового развития. Президент также добавил, что стабильность и прозрачность энергетического сектора, а также непрерывные поставки на рынок являются основой для экономического роста и улучшения благосостояния граждан.Российский лидер заметил, что западные санкции привели к развитию альтернативных решений в российской энергетике в области логистики, страхования, международных расчетов и технологических инноваций. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и развивается.

https://1prime.ru/20240926/otrasl-851800360.html

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россия, тэк, запад