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Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере
Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:23+0300
2024-09-26T14:23+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин."К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", - заметил российский лидер в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин подчеркнул, что энергетика является ключевой отраслью и фундаментом мирового развития. Президент также добавил, что стабильность и прозрачность энергетического сектора, а также непрерывные поставки на рынок являются основой для экономического роста и улучшения благосостояния граждан.Российский лидер заметил, что западные санкции привели к развитию альтернативных решений в российской энергетике в области логистики, страхования, международных расчетов и технологических инноваций. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и развивается.
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Энергетика, РОССИЯ, ТЭК, ЗАПАД
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере
Путин: Путин: некоторые считают, что применят незаконные санкции в сфере энергетики
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин.
"К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", - заметил российский лидер в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин подчеркнул, что энергетика является ключевой отраслью и фундаментом мирового развития. Президент также добавил, что стабильность и прозрачность энергетического сектора, а также непрерывные поставки на рынок являются основой для экономического роста и улучшения благосостояния граждан.
Российский лидер заметил, что западные санкции привели к развитию альтернативных решений в российской энергетике в области логистики, страхования, международных расчетов и технологических инноваций. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и развивается.
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