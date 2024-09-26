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Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере
Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:23+0300
2024-09-26T14:23+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин."К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", - заметил российский лидер в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин подчеркнул, что энергетика является ключевой отраслью и фундаментом мирового развития. Президент также добавил, что стабильность и прозрачность энергетического сектора, а также непрерывные поставки на рынок являются основой для экономического роста и улучшения благосостояния граждан.Российский лидер заметил, что западные санкции привели к развитию альтернативных решений в российской энергетике в области логистики, страхования, международных расчетов и технологических инноваций. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и развивается.
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россия, тэк, запад
Энергетика, РОССИЯ, ТЭК, ЗАПАД
14:23 26.09.2024
 
Путин высказался о незаконных санкциях в энергетической сфере

Путин: Путин: некоторые считают, что применят незаконные санкции в сфере энергетики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Некоторые страны считают, что они имеют право применять незаконные санкции против России в энергетическом секторе, заявил глава государства Владимир Путин.
"К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается во расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики", - заметил российский лидер в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин подчеркнул, что энергетика является ключевой отраслью и фундаментом мирового развития. Президент также добавил, что стабильность и прозрачность энергетического сектора, а также непрерывные поставки на рынок являются основой для экономического роста и улучшения благосостояния граждан.
Российский лидер заметил, что западные санкции привели к развитию альтернативных решений в российской энергетике в области логистики, страхования, международных расчетов и технологических инноваций. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается и развивается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал ТЭК системообразующей отраслью российский экономики
13:18
 
ЭнергетикаРОССИЯТЭКЗАПАД
 
 
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