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"Сбер" отсудил 4,5 миллиарда рублей у структуры, связанной с сетью Pandora

"Сбер" отсудил 4,5 миллиарда рублей у структуры, связанной с сетью Pandora - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Сбер" отсудил 4,5 миллиарда рублей у структуры, связанной с сетью Pandora

Арбитражный суд Москвы в четверг по иску Сбербанка взыскал около 4,5 миллиарда рублей с АО "Группа компаний "Связной", связанной с российским подразделением... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T12:26+0300

2024-09-26T12:26+0300

2024-09-26T12:26+0300

сбербанк

суд

pandora

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в четверг по иску Сбербанка взыскал около 4,5 миллиарда рублей с АО "Группа компаний "Связной", связанной с российским подразделением международной сети ювелирных магазинов Pandora и разорившимся ритейлером "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд в мае. Одновременно с ним Сбербанком был подан иск к кипрской Panclub Enterprises Limited о взыскании более 4,5 миллиардов рублей задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14 апреля 2014 года и более 50 миллионов рублей долга по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30 марта 2017 года. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях указано АО "ПанКлуб", владеющее франшизой ювелирной сети Pandora в России. Основания исковых требований к АО "Группа компаний "Связной" в опубликованных материалах суда пока не приводятся. В сентябре Сбербанк подал в суд заявление о банкротстве АО "Группа компаний "Связной". Оно пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, а оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. Этой кипрской компании принадлежит АО "ПанКлуб". Арбитражный суд Москвы 12 сентября по иску "дочки" Сбербанка к Panclub Enterprises, чья деятельность парализована из-за международных санкций, признал за истцом ООО "Сбербанк Инвестиции" права на 100% акций АО "ПанКлуб". Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. По данным ЕГРЮЛ, единственный акционер АО "Группа компаний "Связной" - нидерландская Svyaznoy N.V., которой принадлежал крупнейший в прошлом ритейлер "Связной", признанный банкротом в декабре 2023 года. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - концептуальные магазины Pandora.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, суд, pandora