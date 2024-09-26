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Сбербанк зафиксировал падение цен на вторичное жилье в Москве

Сбербанк зафиксировал падение цен на вторичное жилье в Москве - 26.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк зафиксировал падение цен на вторичное жилье в Москве

Вторичное жилье в Москве за июль-август подешевело на 1,6% - в среднем до 340 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса Сбербанка "Домклик". | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:19+0300

2024-09-26T13:19+0300

2024-09-26T13:19+0300

недвижимость

россия

сбербанк

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вторичное жилье в Москве за июль-август подешевело на 1,6% - в среднем до 340 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики сервиса Сбербанка "Домклик". По данным сервиса, за два месяца медианная стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир снизилась в среднем по России на 1,7% и составила 130 тысяч рублей. "Больше всего квадратный метр в готовых квартирах (в крупных регионах - ред.) подешевел в Москве (-1,6%), Новосибирской области (-1,2%) и Республике Татарстан (-0,9%), а подорожал - в Воронежской (1,9%), Нижегородской и Ростовской областях (по 1,6%)", - сообщила пресс-служба Сбербанка. По подсчетам "Домклика", в целом цены незначительно снизились на все квартиры, но в наибольшей степени - на крупногабаритные: на 7% (в других сегментах - максимум на 2,1%). Практически не изменилась стоимость студий (-0,8%). "Сильнее всего - на 2,5% - подешевели квартиры в домах 2000-х годов постройки. В топ-3 по уровню снижения также вошло жилье в домах, построенных в 1960-е (-1,9%) и 1970-е годы (-1,8%)", - добавляется в сообщении.

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россия, сбербанк