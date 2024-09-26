https://1prime.ru/20240926/sevpotok-851814362.html

В ФРГ прокомментировали версию с украинским следом на "Северных потоках"

В ФРГ прокомментировали версию с украинским следом на "Северных потоках" - 26.09.2024, ПРАЙМ

В ФРГ прокомментировали версию с украинским следом на "Северных потоках"

Версия причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинских диверсантов является смехотворной. Скорее всего она развивается... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T19:24+0300

2024-09-26T19:24+0300

2024-09-26T19:47+0300

происшествия

германия

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

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БЕРЛИН, 26 сен - ПРАЙМ. Версия причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" украинских диверсантов является смехотворной. Скорее всего она развивается для внешнеполитической конъюнктуры. Такое мнение РИА Новости выразил депутат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. По его словам, данная версия "не имеет вообще никаких оснований на правдоподобность" и "от начала и до конца абсолютно смехотворна". Парламентарий отметил, что согласно этой версии, группа подозреваемых две недели плавала в одном из самых просматриваемых мест Балтийского моря и каким-то образом разместила полторы тонны взрывчатки на большой глубине при наличии сильного течения. По мнению Шмидта, все это говорит о том, что данная версия просто разваливается на глазах для любого здравомыслящего человека. "Потом еще нашли остатки якобы взрывчатки и все фальшивые паспорта этих активистов. Это указывает на какую-то на коленке слепленную фейковую версию", — полагает он. Депутат допустил, что данная версия, возможно, и далее будет развиваться в угоду "внешнеполитических конъюнктур", в зависимости от того, как будет складываться ситуация на фронте. Шмидт добавил, что версия может быть использована "в качестве торга или оказания давления" на определенные внешнеполитические силы, но "правдивого расследования мы, конечно же, не ждем". Он считает, что даже если Киев выступит с признанием, что он причастен к подрыву "Северных потоков", то канцер ФРГ Олаф Шольц закроет на это глаза и заявит, что Германия продолжит поддерживать Украину. По мнению Шмидта, все говорит о том, что правительство ФРГ "просто выполняет волю других каких-то политических сил", но действует никак не в интересах своей страны. Шмидт также предположил, что даже если допустить наличие "украинского следа", то невозможно себе представить, чтобы за спиной у них не стояли США. Говорить серьезно о том, что "США не были, как минимум, проинформированы – а вероятнее всего напрямую участвовали в организации и в реализации - просто наивно", добавил он. Кроме того, политик напомнил, что по итогам подрыва магистралей наибольшую выгоду извлекли поставщики американского СПГ, в то время как немецкий бизнес из-за роста цен на энергоносители покидает страну и обосновывается, в том числе, в США, где поднимает уже американскую экономику. По мнению Шмидта, в политическом плане Вашингтон добился разрыва экономических отношений и полного вассалитета европейских стран и, в частности, Германии. Он указал, что Вашингтон во всех отношениях является выгодоприобретателем, а президент США Байден сам говорил, что, "в случае чего, "Северные потоки" будут уничтожены", при этом Шольц стоял рядом и "ни словом не обмолвился". Ранее издание Spiegel, ссылаясь на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансирование производилось из частных источников. Издание также утверждает, что в подрыве участвовали несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организатором является бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования было выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть ФРГ, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий разместило его фото. Это помогло установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Кроме того, сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков"