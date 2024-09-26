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ВТБ предупредили о всплеске новой схемы мошенников

ВТБ предупредили о всплеске новой схемы мошенников - 26.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ предупредили о всплеске новой схемы мошенников

ВТБ фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: на сегодняшний день на нее приходится каждый десятый звонок в... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:42+0300

2024-09-26T10:42+0300

2024-09-26T10:42+0300

мошенники

втб

обновление

мобильное приложение

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: на сегодняшний день на нее приходится каждый десятый звонок в мессенджерах, сообщила пресс-служба банка. "Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений", - говорится в сообщении. Пресс-служба поясняет, что мошенники звонят потенциальной жертве через мессенджеры и представляются сотрудниками банка, убеждая в необходимости установить "правильную версию" приложения. Злоумышленники настаивают на том, что обновить его нужно срочно, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента. После этого жертве присылают ссылку якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. В это время мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а жертве на телефон приходит смс с кодом для входа, который злоумышленники на экране используют для вывода денег. "Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты – за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в 6 раз. Сегодня на нее приходится каждый 10-й звонок в мессенджерах ", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. Он обращает внимание, что аналогичные схемы постоянно используются обманщиками под разными предлогами. Чугунов рекомендует при подобной ситуации сразу прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств. Специалисты ВТБ также советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам, и, что особенно важно, переводить денежные средства на неизвестный счет. "Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные, например, по номеру 1000. Также напоминаем, что сервис проверки ссылок определит опасный сайт за пару секунд", - добавили в банке.

https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенники, втб, обновление, мобильное приложение