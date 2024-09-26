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"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада

"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада

Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:11+0300

2024-09-26T09:11+0300

2024-09-26T09:11+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. <…> Он был там (на заседании Совбеза ООН — прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией", – подчеркнул военный.Макгрегор уверен, что все заявления Зеленского продиктованы кем-то, кто использует ситуацию в свою пользу. Он подчеркнул, что некоторым представителям американского истэблишмента выгодно продолжение конфликта. Именно поэтому они готовы поддерживать конфронтацию любой ценой.

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сша, украина, владимир зеленский