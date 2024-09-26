https://1prime.ru/20240926/ssha-851791132.html
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада
Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:11+0300
2024-09-26T09:11+0300
2024-09-26T09:11+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. <…> Он был там (на заседании Совбеза ООН — прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией", – подчеркнул военный.Макгрегор уверен, что все заявления Зеленского продиктованы кем-то, кто использует ситуацию в свою пользу. Он подчеркнул, что некоторым представителям американского истэблишмента выгодно продолжение конфликта. Именно поэтому они готовы поддерживать конфронтацию любой ценой.
https://1prime.ru/20240926/vizit-851790855.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада
Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть их в войну с Россией
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ.
Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире
YouTube-канала Deep Dive.
"Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. <…> Он был там (на заседании Совбеза ООН — прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией", – подчеркнул военный.
Макгрегор уверен, что все заявления Зеленского продиктованы кем-то, кто использует ситуацию в свою пользу. Он подчеркнул, что некоторым представителям американского истэблишмента выгодно продолжение конфликта. Именно поэтому они готовы поддерживать конфронтацию любой ценой.
"Ожидаемое фиаско". В Киеве оценили визит Зеленского в США