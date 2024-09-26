Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240926/ssha-851791132.html
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада
Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:11+0300
2024-09-26T09:11+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive."Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. &lt;…&gt; Он был там (на заседании Совбеза ООН — прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией", – подчеркнул военный.Макгрегор уверен, что все заявления Зеленского продиктованы кем-то, кто использует ситуацию в свою пользу. Он подчеркнул, что некоторым представителям американского истэблишмента выгодно продолжение конфликта. Именно поэтому они готовы поддерживать конфронтацию любой ценой.
https://1prime.ru/20240926/vizit-851790855.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:11 26.09.2024
 
"Торгаш": в США назвали реальные цели визита Зеленского в отношении Запада

Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть их в войну с Россией

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Главная цель главы киевского режима Владимира Зеленского, несмотря на его заявления - втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Москвой, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. <…> Он был там (на заседании Совбеза ООН — прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией", – подчеркнул военный.
Макгрегор уверен, что все заявления Зеленского продиктованы кем-то, кто использует ситуацию в свою пользу. Он подчеркнул, что некоторым представителям американского истэблишмента выгодно продолжение конфликта. Именно поэтому они готовы поддерживать конфронтацию любой ценой.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
"Ожидаемое фиаско". В Киеве оценили визит Зеленского в США
08:54
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала