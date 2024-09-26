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ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 1%
ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 1% - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 1%
Центральный банк Швейцарии снижает ключевую ставку с 1,25% до 1% из-за снижения инфляции, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:35+0300
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ставка
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Швейцарии снижает ключевую ставку с 1,25% до 1% из-за снижения инфляции, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ."Швейцарский национальный банк (ШНБ) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 1%. Изменение ставки вступает в силу завтра, 27 сентября 202 года", - сказано в документе.Центральный банк подчеркивает, что это решение принято в связи со снижением инфляционного давления в стране, где инфляция снизилась с 1,4% в мае до 1,1% в августе.
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ставка
ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 1%
ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку с 1,25% до 1%
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Швейцарии снижает ключевую ставку с 1,25% до 1% из-за снижения инфляции, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ.
"Швейцарский национальный банк (ШНБ) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до 1%. Изменение ставки вступает в силу завтра, 27 сентября 202 года", - сказано в документе.
Центральный банк подчеркивает, что это решение принято в связи со снижением инфляционного давления в стране, где инфляция снизилась с 1,4% в мае до 1,1% в августе.
ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку