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Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ
Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:39+0300
2024-09-26T15:39+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме. "Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она. "Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.
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россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
15:39 26.09.2024
 
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина: повышение ключевой ставки постепенно влияет на кредитную активность

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме.
"Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она.
"Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре
15:36
 
Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинаставка Банка России
 
 
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