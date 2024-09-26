https://1prime.ru/20240926/stavka-851806823.html
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ
Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:39+0300
2024-09-26T15:39+0300
2024-09-26T15:39+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме. "Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она. "Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.
https://1prime.ru/20240926/nabiullina-851806707.html
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россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина: повышение ключевой ставки постепенно влияет на кредитную активность
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме.
"Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она.
"Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре