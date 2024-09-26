https://1prime.ru/20240926/stavka-851806823.html

Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ - 26.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала последствия повышения ключевой ставки ЦБ

Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:39+0300

2024-09-26T15:39+0300

2024-09-26T15:39+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

ставка банка россии

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки Банка России постепенно оказывает влияние на кредитную активность в стране, но речи о его остановке не идет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ХХI Международном банковском форуме. "Повышение ключевой ставки постепенно оказывает влияние на кредитную активность, но речи об остановке кредитования не идет. Данные за июль-август, оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредита остается существенным", - сказала она. "Хотя по сегментам кредитного рынка влияние неравномерное, и если сравнивать со вторым кварталом, то налицо замедление в рознице, а корпоративное кредитование остается очень высоким. В корпоративном кредитовании прирост год к году составил 21,4% - это высокие темпы роста", - добавила она.

https://1prime.ru/20240926/nabiullina-851806707.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии