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В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС
В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС
Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:29+0300
2024-09-26T09:29+0300
2024-09-26T09:29+0300
энергетика
сергей цивилев
минэнерго рф
брикс
энергетическая стратегия
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев."В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сергей цивилев, минэнерго рф, брикс, энергетическая стратегия
Энергетика, Сергей Цивилев, Минэнерго РФ, БРИКС, Энергетическая стратегия
В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС
Цивилев: Минэнерго продвигает создание единой энергетической стратегии БРИКС
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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