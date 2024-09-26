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В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС

В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго заявили о необходимости создания энергетической стратегии БРИКС

Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:29+0300

2024-09-26T09:29+0300

2024-09-26T09:29+0300

энергетика

сергей цивилев

минэнерго рф

брикс

энергетическая стратегия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает важным и необходимым создание единой энергетической стратегии БРИКС, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев."В перспективе, уважаемые коллеги, считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС", - сказал он в ходе встречи министров энергетики стран БРИКС на полях Российской энергетической недели (РЭН).Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сергей цивилев, минэнерго рф, брикс, энергетическая стратегия