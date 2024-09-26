Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240926/strategiya-851803787.html
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию
Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:35+0300
2024-09-26T14:35+0300
энергетика
владимир путин
энергетическая стратегия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851525703_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c85f2d780a317c0e5e785f9659fdd1a.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы."И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - почеркнул президент в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://1prime.ru/20240926/rynok-851802987.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851525703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf99dcad7421f25c018a5a6c6bd92d37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, энергетическая стратегия
Энергетика, Владимир Путин, Энергетическая стратегия
14:35 26.09.2024
 
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию

Путин: в ближайшие месяцы надо подготовить обновленную энергетическую стратегию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы.
"И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - почеркнул президент в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка
14:22
 
ЭнергетикаВладимир ПутинЭнергетическая стратегия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала