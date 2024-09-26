https://1prime.ru/20240926/strategiya-851803787.html
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию
Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:35+0300
2024-09-26T14:35+0300
2024-09-26T14:35+0300
энергетика
владимир путин
энергетическая стратегия
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы."И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - почеркнул президент в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
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владимир путин, энергетическая стратегия
Энергетика, Владимир Путин, Энергетическая стратегия
Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию
Путин: в ближайшие месяцы надо подготовить обновленную энергетическую стратегию
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы.
"И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - почеркнул президент в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка