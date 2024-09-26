https://1prime.ru/20240926/strategiya-851803787.html

Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию

Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин поручил подготовить обновленную энергетическую стратегию

Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:35+0300

2024-09-26T14:35+0300

2024-09-26T14:35+0300

энергетика

владимир путин

энергетическая стратегия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851525703_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c85f2d780a317c0e5e785f9659fdd1a.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поручил правительству России подготовить обновленную стратегию в сфере энергетики в ближайшие месяцы."И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами", - почеркнул президент в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://1prime.ru/20240926/rynok-851802987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, энергетическая стратегия