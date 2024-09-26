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В Минстрое рассказали о перспективах развития жилищного рынка - 26.09.2024, ПРАЙМ
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В Минстрое рассказали о перспективах развития жилищного рынка
В Минстрое рассказали о перспективах развития жилищного рынка - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Минстрое рассказали о перспективах развития жилищного рынка
Минстрой России при необходимости готов рассмотреть альтернативные сценарии развития жилищного рынка, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:46+0300
2024-09-26T10:47+0300
минстрой рф
рынок жилья
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минстрой России при необходимости готов рассмотреть альтернативные сценарии развития жилищного рынка, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. "Минстрой России находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными органами власти, институтом развития "Дом.РФ", представителями профессионального сообщества и общественных организаций по вопросам развития ипотечных программ с господдержкой. В оперативном режиме прорабатываются сценарии развития рынка. После анализа выдачи ипотечных кредитов и распроданности (строящегося жилья - ред.) в третьем квартале 2024 года при необходимости будут проработаны и представлены альтернативные сценарии развития рынка", - приводятся его слова на сайте Счетной палаты РФ. Ранее Счетная палата проанализировала результаты пяти ипотечных программ с господдержкой (семейной, уже завершившейся безадресной льготной, дальневосточной, сельской и IT-ипотеки) по итогам 2021-2023 годов. Отметив в целом их эффективность и востребованность, Счетная палата пришла к выводу, что выявленные проблемные вопросы свидетельствуют о необходимости переформатирования и оптимизации мер господдержки жилищного рынка. В частности, Счетная палата установила взаимосвязь масштабной господдержки рынка ипотечного кредитования с ростом цен на первичном рынке жилья (в 2021 году - плюс 26%, в 2022-м – плюс 21%). Кроме того, по данным надзорного ведомства, около 115 тысяч заемщиков оформили по состоянию на 1 января 2024 года два и более льготных ипотечных кредита, а количество заемщиков, оформивших пять и более льготных ипотечных кредитов, составляет составляет почти 1,6 тысячи человек. Как подчеркивается в материалах Счетной палаты, заемщик, способный обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий.
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минстрой рф, рынок жилья
Минстрой РФ, рынок жилья
10:46 26.09.2024 (обновлено: 10:47 26.09.2024)
 
В Минстрое рассказали о перспективах развития жилищного рынка

Минстрой готов рассмотреть альтернативные сценарии развития жилищного рынка

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСмотровая площадка на Николаевской сопке в Красноярске
Смотровая площадка на Николаевской сопке в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минстрой России при необходимости готов рассмотреть альтернативные сценарии развития жилищного рынка, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.
"Минстрой России находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными органами власти, институтом развития "Дом.РФ", представителями профессионального сообщества и общественных организаций по вопросам развития ипотечных программ с господдержкой. В оперативном режиме прорабатываются сценарии развития рынка. После анализа выдачи ипотечных кредитов и распроданности (строящегося жилья - ред.) в третьем квартале 2024 года при необходимости будут проработаны и представлены альтернативные сценарии развития рынка", - приводятся его слова на сайте Счетной палаты РФ.
Ранее Счетная палата проанализировала результаты пяти ипотечных программ с господдержкой (семейной, уже завершившейся безадресной льготной, дальневосточной, сельской и IT-ипотеки) по итогам 2021-2023 годов. Отметив в целом их эффективность и востребованность, Счетная палата пришла к выводу, что выявленные проблемные вопросы свидетельствуют о необходимости переформатирования и оптимизации мер господдержки жилищного рынка.
В частности, Счетная палата установила взаимосвязь масштабной господдержки рынка ипотечного кредитования с ростом цен на первичном рынке жилья (в 2021 году - плюс 26%, в 2022-м – плюс 21%).
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Кроме того, по данным надзорного ведомства, около 115 тысяч заемщиков оформили по состоянию на 1 января 2024 года два и более льготных ипотечных кредита, а количество заемщиков, оформивших пять и более льготных ипотечных кредитов, составляет составляет почти 1,6 тысячи человек.
Как подчеркивается в материалах Счетной палаты, заемщик, способный обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий.
 
Минстрой РФрынок жилья
 
 
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