https://1prime.ru/20240926/suverenitet-851789054.html

"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ

"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ

На сегодняшний день угрозы суверенитету России нет, но напряжение сохраняется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T06:21+0300

2024-09-26T06:21+0300

2024-09-26T06:21+0300

политика

россия

ядерное оружие

суверенитет россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день угрозы суверенитету России нет, но напряжение сохраняется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - объяснил Песков, комментируя вопрос о близости страны к критической точке в защите суверенитета.Ранее стало известно, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае создания противником угрозы суверенитету. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240925/medvedev-851786982.html

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россия, ядерное оружие, суверенитет россии, дмитрий песков