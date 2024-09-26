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"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ
"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ
На сегодняшний день угрозы суверенитету России нет, но напряжение сохраняется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T06:21+0300
2024-09-26T06:21+0300
политика
россия
ядерное оружие
суверенитет россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день угрозы суверенитету России нет, но напряжение сохраняется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - объяснил Песков, комментируя вопрос о близости страны к критической точке в защите суверенитета.Ранее стало известно, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае создания противником угрозы суверенитету. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
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россия, ядерное оружие, суверенитет россии, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ядерное оружие, суверенитет России, Дмитрий Песков
06:21 26.09.2024
 
"Уровень конфронтации значительный": Песков оценил угрозу суверенитету РФ

Песков: угрозы суверенитету РФ нет, но уровень конфронтации значительный

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. На сегодняшний день угрозы суверенитету России нет, но напряжение сохраняется, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Но уровень конфронтации вокруг нас значительный", - объяснил Песков, комментируя вопрос о близости страны к критической точке в защите суверенитета.
Ранее стало известно, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае создания противником угрозы суверенитету. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
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ПолитикаРОССИЯядерное оружиесуверенитет РоссииДмитрий Песков
 
 
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