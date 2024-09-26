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Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия
Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия - 26.09.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия
Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 38,2 рубля на обыкновенную и... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:45+0300
2024-09-26T13:55+0300
татнефть
дивиденды
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания."По результатам голосования принято решение: "Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2024 года: на одну привилегированную акцию в размере 38 рублей 20 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 38 рублей 20 копеек", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 октября.Назначенное первоначально на 19 сентября собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Поэтому его проведение было перенесено на 26 сентября.Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии 2024 года снизилась в годовом выражении на 7,5%, до 118,5 миллиарда рублей, по МСФО - выросла на 2,5%, до 151,4 миллиарда рублей.Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2023 год составили 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, а за 2022 год – 67,28 рубля на акцию. По итогам первого полугодия 2023 года компания выплатила 27,54 рубля на акцию, а первого полугодия 2022 года – 32,71 рубля на акцию."‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Бизнес-проекты компании ведутся на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
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татнефть, дивиденды
Татнефть, дивиденды
13:45 26.09.2024 (обновлено: 13:55 26.09.2024)
 
Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды в размере 38,2 рубля на акцию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Татнефть"
Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года в размере 38,2 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания.
"По результатам голосования принято решение: "Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2024 года: на одну привилегированную акцию в размере 38 рублей 20 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 38 рублей 20 копеек", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 октября.
Назначенное первоначально на 19 сентября собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. Поэтому его проведение было перенесено на 26 сентября.
Компания, согласно дивидендной политике, направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии 2024 года снизилась в годовом выражении на 7,5%, до 118,5 миллиарда рублей, по МСФО - выросла на 2,5%, до 151,4 миллиарда рублей.
Суммарные дивиденды "Татнефти" за 2023 год составили 87,88 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, а за 2022 год – 67,28 рубля на акцию. По итогам первого полугодия 2023 года компания выплатила 27,54 рубля на акцию, а первого полугодия 2022 года – 32,71 рубля на акцию.
"‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Бизнес-проекты компании ведутся на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
 
Татнефтьдивиденды
 
 
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