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Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/telegram-851806939.html
Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке
Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке - 26.09.2024, ПРАЙМ
Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке
Telegram сообщает о технических неполадках в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек", обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:42+0300
2024-09-26T15:42+0300
экономика
мессенджер telegram
неполадки
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Telegram сообщает о технических неполадках в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек", обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Технические неполадки. Не переживайте, ваши средства на месте. Мы уже решаем проблему", - такую надпись видит пользователь при попытке зайти в раздел "Кошелек" в Telegram. В данный момент недоступны вкладки криптокошелька, также нельзя посмотреть курс и проверить транзакции. Как указано в сообщении в Telegram-канале TON Status, где публикуются технические уведомления для разработчиков и интеграторов сервиса TON, 26 сентября ожидается повышенная нагрузка на блокчейн. "Игровой проект Hamster Kombat с более чем 100 миллионами ежемесячных активных пользователей будет выпускать монеты на блокчейне, что является уникальным и первым событием такого масштаба для блокчейн-индустрии", - уточняется в сообщении. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики анонсировали выход на биржу игрового токена HMSTR на блокчейне TON 26 сентября. Ожидается, что в этот же день игроки смогут обменять игровые монеты на HMSTR.
https://1prime.ru/20240923/telegram-851732528.html
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мессенджер telegram, неполадки
Экономика, мессенджер Telegram, неполадки
15:42 26.09.2024
 
Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке

Telegram: в мини-приложении "Кошелек" наблюдаются технические неполадки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Telegram сообщает о технических неполадках в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек", обратил внимание корреспондент РИА Новости.
"Технические неполадки. Не переживайте, ваши средства на месте. Мы уже решаем проблему", - такую надпись видит пользователь при попытке зайти в раздел "Кошелек" в Telegram.
В данный момент недоступны вкладки криптокошелька, также нельзя посмотреть курс и проверить транзакции.
Как указано в сообщении в Telegram-канале TON Status, где публикуются технические уведомления для разработчиков и интеграторов сервиса TON, 26 сентября ожидается повышенная нагрузка на блокчейн. "Игровой проект Hamster Kombat с более чем 100 миллионами ежемесячных активных пользователей будет выпускать монеты на блокчейне, что является уникальным и первым событием такого масштаба для блокчейн-индустрии", - уточняется в сообщении.
Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики анонсировали выход на биржу игрового токена HMSTR на блокчейне TON 26 сентября. Ожидается, что в этот же день игроки смогут обменять игровые монеты на HMSTR.
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