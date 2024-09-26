https://1prime.ru/20240926/telegram-851806939.html

Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке

Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке - 26.09.2024, ПРАЙМ

Telegram сообщил о технических неполадках в криптокошельке

Telegram сообщает о технических неполадках в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек", обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:42+0300

2024-09-26T15:42+0300

2024-09-26T15:42+0300

экономика

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Telegram сообщает о технических неполадках в мини-приложении для обмена криптовалюты "Кошелек", обратил внимание корреспондент РИА Новости. "Технические неполадки. Не переживайте, ваши средства на месте. Мы уже решаем проблему", - такую надпись видит пользователь при попытке зайти в раздел "Кошелек" в Telegram. В данный момент недоступны вкладки криптокошелька, также нельзя посмотреть курс и проверить транзакции. Как указано в сообщении в Telegram-канале TON Status, где публикуются технические уведомления для разработчиков и интеграторов сервиса TON, 26 сентября ожидается повышенная нагрузка на блокчейн. "Игровой проект Hamster Kombat с более чем 100 миллионами ежемесячных активных пользователей будет выпускать монеты на блокчейне, что является уникальным и первым событием такого масштаба для блокчейн-индустрии", - уточняется в сообщении. Hamster Kombat - это игра в жанре кликер в Telegram, в которой предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на экран и зарабатывая виртуальные монеты. Разработчики анонсировали выход на биржу игрового токена HMSTR на блокчейне TON 26 сентября. Ожидается, что в этот же день игроки смогут обменять игровые монеты на HMSTR.

https://1prime.ru/20240923/telegram-851732528.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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