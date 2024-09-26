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ЦБ рассмотрит введение норматива валютной ликвидности для банков
ЦБ рассмотрит введение норматива валютной ликвидности для банков - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассмотрит введение норматива валютной ликвидности для банков
Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года, заявила зампред ЦБ Ольга... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:20+0300
2024-09-26T13:20+0300
2024-09-26T13:20+0300
банк россии
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. "Мы проводим целенаправленную работу по девалютизации. Даже задумались о нормативе валютной ликвидности", - сообщила она на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России. По словам Поляковой, ЦБ видит, что заемщики не перестают отказываться от валютных кредитов, потому что считают ставку по рублевым кредитам для себя невыгодной. "Мы с банками начнем обсуждение этого вопроса. Если даже мы придем к выводу, что нам нужен будет этот норматив, то, скорее всего, мы начнем его конструировать только в следующем году. И вступит он в силу не раньше 2026 года", - сказала она, отвечая на вопрос о вступлении в силу норматива валютной ликвидности. Зампред ЦБ отметила, что у регулятора пока нет "окончательного мнения, как должен быть конструирован норматив". "Я бы не сказала, что в контуре нормативов краткосрочной ликвидности, но это норматив, связанный с ликвидностью, только с валютной", - уточнила она.
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иностранная валюта
Банк России, иностранная валюта
ЦБ рассмотрит введение норматива валютной ликвидности для банков
ЦБ изучит введение норматива валютной ликвидности для банков начиная с 2026 года
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова.
"Мы проводим целенаправленную работу по девалютизации. Даже задумались о нормативе валютной ликвидности", - сообщила она на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.
По словам Поляковой, ЦБ видит, что заемщики не перестают отказываться от валютных кредитов, потому что считают ставку по рублевым кредитам для себя невыгодной.
"Мы с банками начнем обсуждение этого вопроса. Если даже мы придем к выводу, что нам нужен будет этот норматив, то, скорее всего, мы начнем его конструировать только в следующем году. И вступит он в силу не раньше 2026 года", - сказала она, отвечая на вопрос о вступлении в силу норматива валютной ликвидности.
Зампред ЦБ отметила, что у регулятора пока нет "окончательного мнения, как должен быть конструирован норматив".
"Я бы не сказала, что в контуре нормативов краткосрочной ликвидности, но это норматив, связанный с ликвидностью, только с валютной", - уточнила она.