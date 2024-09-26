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ЦБ хочет обязать банки проводить операции с цифровыми рублями
ЦБ хочет обязать банки проводить операции с цифровыми рублями - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ хочет обязать банки проводить операции с цифровыми рублями
ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:03+0300
2024-09-26T16:03+0300
2024-09-26T16:13+0300
банк россии
россия
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цифровой рубль
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы хотим законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями постепенно, сначала системно значимые более готовые, потом универсальные, потом банки с базовой лицензией. И точно так же обязать торгово-сервисные предприятия тоже поэтапно принимать платежи в цифровых рублях", - заявила она в ходе Международного банковского форума.По ее словам, небольшие банки ранее поднимали вопрос о возможности подключиться к сервисам цифрового рубля. "Есть такой интерес, но понятно, что это затраты для небольших банков, а для малых банков - это могут быть большие затраты", - отметила глава ЦБ."Поэтому банкам мы предлагаем программный модуль для интеграции их мобильных приложений с платформой цифрового рубля, и дополнительно постараемся вместе с IT-отраслью проработать типовые решения, которые позволят снизить затраты банков", - пообещала Набиуллина.
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россия, банки, цифровой рубль
Банк России, РОССИЯ, Банки, цифровой рубль
ЦБ хочет обязать банки проводить операции с цифровыми рублями
ЦБ хочет законодательно обязать банки проводить операции с цифровыми рублями
СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ хочет законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы хотим законодательно закрепить обязанность банков проводить операции с цифровыми рублями постепенно, сначала системно значимые более готовые, потом универсальные, потом банки с базовой лицензией. И точно так же обязать торгово-сервисные предприятия тоже поэтапно принимать платежи в цифровых рублях", - заявила она в ходе Международного банковского форума.
По ее словам, небольшие банки ранее поднимали вопрос о возможности подключиться к сервисам цифрового рубля. "Есть такой интерес, но понятно, что это затраты для небольших банков, а для малых банков - это могут быть большие затраты", - отметила глава ЦБ.
"Поэтому банкам мы предлагаем программный модуль для интеграции их мобильных приложений с платформой цифрового рубля, и дополнительно постараемся вместе с IT-отраслью проработать типовые решения, которые позволят снизить затраты банков", - пообещала Набиуллина.
В ЦБ рассказали о перспективах распространения цифрового рубля