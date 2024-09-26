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ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг
ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:53+0300
2024-09-26T16:53+0300
2024-09-26T16:53+0300
банк россии
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банки
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от нарушений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Также будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
https://1prime.ru/20240926/reyting-851810027.html
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россия, мисселинг, банки, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, мисселинг, Банки, Эльвира Набиуллина
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг
Набиуллина: ЦБ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от нарушений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Также будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов