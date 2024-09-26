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ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг - 26.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг
ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:53+0300
2024-09-26T16:53+0300
банк россии
россия
мисселинг
банки
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от нарушений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Также будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
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россия, мисселинг, банки, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, мисселинг, Банки, Эльвира Набиуллина
16:53 26.09.2024
 
ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг

Набиуллина: ЦБ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от нарушений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Также будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
ЦБ начнет публиковать рейтинг банков по уровню жалоб клиентов
16:41
 
Банк РоссииРОССИЯмисселингБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
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