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ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг

ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг - 26.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен работать с властями по вопросу увеличения штрафов за мисселинг

ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:53+0300

2024-09-26T16:53+0300

2024-09-26T16:53+0300

банк россии

россия

мисселинг

банки

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ будет работать с парламентом по увеличению штрафов за мисселинг (недобросовестное предложение услуг), они должны быть сопоставимы с выгодами банков от нарушений, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Также будем работать с парламентом по увеличению штрафов за навязывание, мисселинг. Да, нарушений стало здесь гораздо меньше, но они есть, потому что штрафы практически копеечные, на наш взгляд, они должны быть сопоставимы с выгодами от нарушений", - сообщила она на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

https://1prime.ru/20240926/reyting-851810027.html

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россия, мисселинг, банки, эльвира набиуллина