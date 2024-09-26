https://1prime.ru/20240926/udalenka-851788112.html

Исследование: IT, образование и маркетинг стали лидерами по "удаленке"

Исследование: IT, образование и маркетинг стали лидерами по "удаленке" - 26.09.2024, ПРАЙМ

Исследование: IT, образование и маркетинг стали лидерами по "удаленке"

Сферы образования и маркетинга вошли в число лидеров в РФ по количеству вакансий с удаленным форматом работы - доля подобных предложений в этих отраслях... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T05:33+0300

2024-09-26T05:33+0300

2024-09-26T05:33+0300

исследование

it

образование

маркетинг

удаленная работа

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Сферы образования и маркетинга вошли в число лидеров в РФ по количеству вакансий с удаленным форматом работы - доля подобных предложений в этих отраслях приближается к IT-сектору, в котором каждая пятая вакансия предполагает удаленный формат, говорится в исследовании компании-поставщика IT-решений PRO32, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В топ-3 отраслей по количеству вакансий на удаленке неожиданно вошли образование, в которое входят школы, университеты и учебные центры (18%); и коммуникации: реклама, маркетинговые услуги, связи с общественностью, СМИ, дизайн и продюсирование (16%). На момент проведения исследования соискателям было доступно 6 424 вакансии в образовании и 9 119 в коммуникациях, в числе которых 1 125 и 1 433 соответственно удаленные. Лидером рейтинга традиционно стала IT-сфера (21%), где каждое пятое предложение о работе предполагает удаленный формат", - сказано в исследовании, основанном на анализе статистики сайтов - агрегаторов вакансий. В пятерку лидеров также попали сфера услуг для бизнеса, где доля предложений с удаленкой составляет 14%, и финансовый сектор, в котором каждая десятая вакансия предполагает удаленную работу. Есть и сферы, где удаленный формат работы непопулярен. Среди них - госсектор и энергетика, химические и пищевые производства, ресторанный и гостиничный бизнес, здравоохранение, а также ритейл, транспортные компании, производственные предприятия, промышленность, электроника, сельское хозяйство, сфера культуры и искусства. Заработная плата, которая предлагается соискателям в вакансиях с удаленным форматом работы, в большинстве случаев на 40-60% ниже, чем в среднем по отрасли. В некоторых сферах, например, в строительстве, "удаленщикам" готовы платить вдвое меньше, чем сотрудникам в офисе или на объекте, выяснили аналитики. "Пандемия "приучила" сотрудников к удаленке, и несмотря на усердные попытки многих работодателей вернуть людей в офис, возрождение повсеместного офлайн-режима в ближайшие годы не предвидится. Причина тому – дефицит кадров и рынок соискателя, который диктует свои правила игры", - прокомментировал генеральный директор PRO32 Игорь Мандик.

https://1prime.ru/20240925/pismo-851759387.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

исследование, it, образование, маркетинг, удаленная работа, россия