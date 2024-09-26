https://1prime.ru/20240926/udobreniya-851777772.html
Не до санкций. Европа напропалую скупает один российский товар
Не до санкций. Европа напропалую скупает один российский товар - 26.09.2024, ПРАЙМ
Не до санкций. Европа напропалую скупает один российский товар
Охлаждение отношений между Россией и Европой не мешает последней скупать российские удобрения. По данным Евростата, в июле их импорт вырос до максимума за... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T04:04+0300
2024-09-26T04:04+0300
2024-09-26T04:04+0300
статья
россия
ес
удобрения
импорт
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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. Охлаждение отношений между Россией и Европой не мешает последней скупать российские удобрения. По данным Евростата, в июле их импорт вырос до максимума за двадцать месяцев. Таким образом, Россия стала для ЕС поставщиком удобрений №1, тогда как для нас зависимость от европейских покупателей вовсе не критичная. Почему так случилось и каким образом продукция российских химических предприятий оказалась для европейцев важнее нефти и газа, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВпервые с марта 2022 года доля российского экспорта в европейской "корзине удобрений" превысила 30%, свидетельствуют данные европейской статистики. Для сравнения, год назад показатель был на уровне 18,5%. В июле ЕС нарастил поставки удобрений из РФ в 2,2 раза в сравнении с июнем и в 1,7 раза к уровням прошлого года. В стоимостном выражении это составило почти 200 миллионов евро, а в целом импорт удобрений ЕС на июль вырос до 643 миллионов евро.Лидируют по объемам покупки удобрений у России вовсе не самые дружественные ей страны – Польша, Германия и Франция. При этом закупки Польши выросли вдвое, до 55,7 миллионов евро, Франции – в пять раз, до 31,5 миллионов евро, Германии – на треть, до 24,5 миллионов евро. Еще интереснее картина у Ирландии – продажи выросли в 18 тысяч раз, со 101 евро до 1,8 миллиона. На этом фоне Румыния, которая увеличила ввоз российских удобрений "всего" в 54 раза, до 17,3 миллионов евро смотрится уже не так впечатляюще.Таким образом, Россия является главным поставщиком удобрений в страны Евросоюза. На втором месте Марокко, поставки оттуда в июле тоже выросли почти вдвое – до 111 миллионов евро. На третьем месте Египет с ростом поставок в 1,4 раза до 85 миллионов евро. Замыкают топ-5 Алжир и Канада, чьи продажи тоже исчисляются десятками миллионов евро.Дешево и сердитоПочему же получилось так, что российские удобрения оказались для Европы важнее нефти и газа? Они не подпадают ни под какие санкционные ограничения в отличие от этих энергоносителей. Об этом не заговаривают даже самые отъявленные русофобы.Дело в том, что АПК – один из столпов европейской экономики: регион не только обеспечивает себя сельхозпродукцией, но и экспортирует ее в другие страны. А минеральные удобрения являются основой интенсивного развития сельского хозяйства. От них в значительной мере зависят урожайность и состояние этой стратегической сферы.Россия – ведущий экспортер удобрений в мире. Очевидно, что с точки зрения логистики и объемов для Европы мы самый выгодный торговый партнер. Европейские власти просто не могут оставить без поставок своих фермеров: это приведет к снижению производства сельхозпродукции, потере экспортных рынков, инфляции и социальному недовольству.Российские производители удобрений предлагают продукцию высокого качества по наилучшей стоимости, и европейские компании сохраняют с ней торговые отношения, невзирая на политические разногласия.Забили гол в свои воротаРазумеется, в странах ЕС в свое время было достаточно развито собственное химическое производство. Однако после рекордного подорожания природного газа во времена энергокризиса 2021 года многие предприятия до сих пор простаивают. Цены с того момента снизились, но все равно они высоковаты для сохранения рентабельности. А фактический отказ ЕС от покупок дешевого российского природного газа лишь добавил неопределенности – цены на биржах могут в любой момент резко измениться, поэтому расконсервировать собственное производство слишком рискованно."Добавим к этому и дороговизну электроэнергии, базирующейся в значительной мере на газовой генерации: тарифы на электричество падать не спешат, негативно влияя на рентабельность химических предприятий", - рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов.К тому же далеко не по всем видам минеральных удобрений европейские заводы могут удовлетворить спрос местных клиентов. Особо заметно это в сегменте фосфорных удобрений – к ним в Европейском союзе установлены жесткие требования по содержанию токсичного кадмия, тогда как сырье для их выпуска производители часто закупают в Марокко и как раз в нем-то кадмия многовато, добавил он.Можно импортировать фосфорные удобрения из Китая, но их транспортировка сопряжена с длинными логистическими маршрутами и значительными затратами. В таких условиях европейским аграриям выгодно приобретать в России фосфорные удобрения, в которых кадмия вообще нет, да везти их ближе, нежели из КНР.Сходным образом обстоят дела с калийными и азотными удобрениями – их выпускается меньше, чем нужно. Конечно, недостающие объемы калийных удобрений можно приобрести в Израиле или Иордании, азотных – в США, но только на них есть покупатели помимо европейских – индийские, китайские, бразильские, тайские и др. "Поэтому потребителям Европейского Союза приходится делать выбор между своим и дорогим и российским дешевым и "политически неблагонадежным", - рассуждает Хазанов.Приоритет – дружественным рынкамПри этом Россия зависит от европейского рынка сбыта удобрений в гораздо меньшей степени. В структуре нашего экспорта продукции агрохимии на ЕС приходится не более 10-12%. Остальное мы реализуем в Азии и Латинской Америки, где агробизнес активно развит, а спрос растет. Помимо этого, наращиваем поставки на растущие рынки Африки.Иными словами, страны ЕС для России являются значимым, но не ключевым направлением сбыта минеральных удобрений. С учетом того, что спрос на рынках глобального Юга растет, очевидно, что работа с ними является приоритетной для российских агрохимических компаний."Низкий уровень себестоимости производства минеральных удобрений, их высокая экологичность, а также эффективность действующей логистической системы, обусловливают конкурентоспособность российской агрохимической продукции на мировом рынке", - отмечает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.Она напомнила, что важнейшим приоритетом для российских производителей является внутренний рынок. За последние годы потребление удобрений в стране значительно выросло и этот рост, по оценке Минсельхоза, продолжится как минимум до 2030 года.Конечно, экспортные поставки продолжатся, но основным направлением останутся дружественные страны. Вероятно, Россия сумеет удержать первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений. Россия совместно с Китаем и Беларусью, невзирая на усилия Запада, продолжат играть ключевую роль на этом рынке.В настоящее время доступность удобрений на мировом рынке невысокая и ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Это серьезно ограничивает возможность роста урожайности, а, значит, угроза глобального продовольственного кризиса сохраняется. В этой ситуации ресурсный и производственный потенциал России дает все основания укрепить свое положение на мировом рынке, в том числе, в качестве ключевого поставщика агрохимической продукции в ЕС.
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Роман Серов
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Роман Серов
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россия, ес, удобрения, импорт
Статья, РОССИЯ, ЕС, удобрения, импорт
МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. Охлаждение отношений между Россией и Европой не мешает последней скупать российские удобрения. По данным Евростата, в июле их импорт вырос до максимума за двадцать месяцев. Таким образом, Россия стала для ЕС поставщиком удобрений №1, тогда как для нас зависимость от европейских покупателей вовсе не критичная. Почему так случилось и каким образом продукция российских химических предприятий оказалась для европейцев важнее нефти и газа, читайте в материале "Прайм".
Впервые с марта 2022 года доля российского экспорта в европейской "корзине удобрений" превысила 30%, свидетельствуют данные европейской статистики. Для сравнения, год назад показатель был на уровне 18,5%. В июле ЕС нарастил поставки удобрений из РФ в 2,2 раза в сравнении с июнем и в 1,7 раза к уровням прошлого года. В стоимостном выражении это составило почти 200 миллионов евро, а в целом импорт удобрений ЕС на июль вырос до 643 миллионов евро.
Канада теряет долю рынка удобрений в пользу России
Лидируют по объемам покупки удобрений у России вовсе не самые дружественные ей страны – Польша, Германия и Франция. При этом закупки Польши выросли вдвое, до 55,7 миллионов евро, Франции – в пять раз, до 31,5 миллионов евро, Германии – на треть, до 24,5 миллионов евро. Еще интереснее картина у Ирландии – продажи выросли в 18 тысяч раз, со 101 евро до 1,8 миллиона. На этом фоне Румыния, которая увеличила ввоз российских удобрений "всего" в 54 раза, до 17,3 миллионов евро смотрится уже не так впечатляюще.
Таким образом, Россия является главным поставщиком удобрений в страны Евросоюза. На втором месте Марокко, поставки оттуда в июле тоже выросли почти вдвое – до 111 миллионов евро. На третьем месте Египет с ростом поставок в 1,4 раза до 85 миллионов евро. Замыкают топ-5 Алжир и Канада, чьи продажи тоже исчисляются десятками миллионов евро.
Почему же получилось так, что российские удобрения оказались для Европы важнее нефти и газа? Они не подпадают ни под какие санкционные ограничения в отличие от этих энергоносителей. Об этом не заговаривают даже самые отъявленные русофобы.
Дело в том, что АПК – один из столпов европейской экономики: регион не только обеспечивает себя сельхозпродукцией, но и экспортирует ее в другие страны. А минеральные удобрения являются основой интенсивного развития сельского хозяйства. От них в значительной мере зависят урожайность и состояние этой стратегической сферы.
Россия – ведущий экспортер удобрений в мире. Очевидно, что с точки зрения логистики и объемов для Европы мы самый выгодный торговый партнер. Европейские власти просто не могут оставить без поставок своих фермеров: это приведет к снижению производства сельхозпродукции, потере экспортных рынков, инфляции и социальному недовольству.
Российские производители удобрений предлагают продукцию высокого качества по наилучшей стоимости, и европейские компании сохраняют с ней торговые отношения, невзирая на политические разногласия.
Разумеется, в странах ЕС в свое время было достаточно развито собственное химическое производство. Однако после рекордного подорожания природного газа во времена энергокризиса 2021 года многие предприятия до сих пор простаивают. Цены с того момента снизились, но все равно они высоковаты для сохранения рентабельности. А фактический отказ ЕС от покупок дешевого российского природного газа лишь добавил неопределенности – цены на биржах могут в любой момент резко измениться, поэтому расконсервировать собственное производство слишком рискованно.
Бразилия закупает рекордные объемы российских удобрений
"Добавим к этому и дороговизну электроэнергии, базирующейся в значительной мере на газовой генерации: тарифы на электричество падать не спешат, негативно влияя на рентабельность химических предприятий", - рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов.
К тому же далеко не по всем видам минеральных удобрений европейские заводы могут удовлетворить спрос местных клиентов. Особо заметно это в сегменте фосфорных удобрений – к ним в Европейском союзе установлены жесткие требования по содержанию токсичного кадмия, тогда как сырье для их выпуска производители часто закупают в Марокко и как раз в нем-то кадмия многовато, добавил он.
Можно импортировать фосфорные удобрения из Китая, но их транспортировка сопряжена с длинными логистическими маршрутами и значительными затратами. В таких условиях европейским аграриям выгодно приобретать в России фосфорные удобрения, в которых кадмия вообще нет, да везти их ближе, нежели из КНР.
Сходным образом обстоят дела с калийными и азотными удобрениями – их выпускается меньше, чем нужно. Конечно, недостающие объемы калийных удобрений можно приобрести в Израиле или Иордании, азотных – в США, но только на них есть покупатели помимо европейских – индийские, китайские, бразильские, тайские и др. "Поэтому потребителям Европейского Союза приходится делать выбор между своим и дорогим и российским дешевым и "политически неблагонадежным", - рассуждает Хазанов.
Приоритет – дружественным рынкам
При этом Россия зависит от европейского рынка сбыта удобрений в гораздо меньшей степени. В структуре нашего экспорта продукции агрохимии на ЕС приходится не более 10-12%. Остальное мы реализуем в Азии и Латинской Америки, где агробизнес активно развит, а спрос растет. Помимо этого, наращиваем поставки на растущие рынки Африки.
Иными словами, страны ЕС для России являются значимым, но не ключевым направлением сбыта минеральных удобрений. С учетом того, что спрос на рынках глобального Юга растет, очевидно, что работа с ними является приоритетной для российских агрохимических компаний.
"Низкий уровень себестоимости производства минеральных удобрений, их высокая экологичность, а также эффективность действующей логистической системы, обусловливают конкурентоспособность российской агрохимической продукции на мировом рынке", - отмечает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.
Китай нарастил импорт российских удобрений до рекордного объема
Она напомнила, что важнейшим приоритетом для российских производителей является внутренний рынок. За последние годы потребление удобрений в стране значительно выросло и этот рост, по оценке Минсельхоза, продолжится как минимум до 2030 года.
Конечно, экспортные поставки продолжатся, но основным направлением останутся дружественные страны. Вероятно, Россия сумеет удержать первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений. Россия совместно с Китаем и Беларусью, невзирая на усилия Запада, продолжат играть ключевую роль на этом рынке.
В настоящее время доступность удобрений на мировом рынке невысокая и ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Это серьезно ограничивает возможность роста урожайности, а, значит, угроза глобального продовольственного кризиса сохраняется. В этой ситуации ресурсный и производственный потенциал России дает все основания укрепить свое положение на мировом рынке, в том числе, в качестве ключевого поставщика агрохимической продукции в ЕС.