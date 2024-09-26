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Не до санкций. Европа напропалую скупает один российский товар

Не до санкций. Европа напропалую скупает один российский товар - 26.09.2024, ПРАЙМ

Не до санкций. Европа напропалую скупает один российский товар

Охлаждение отношений между Россией и Европой не мешает последней скупать российские удобрения. По данным Евростата, в июле их импорт вырос до максимума за... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T04:04+0300

2024-09-26T04:04+0300

2024-09-26T04:04+0300

статья

россия

ес

удобрения

импорт

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. Охлаждение отношений между Россией и Европой не мешает последней скупать российские удобрения. По данным Евростата, в июле их импорт вырос до максимума за двадцать месяцев. Таким образом, Россия стала для ЕС поставщиком удобрений №1, тогда как для нас зависимость от европейских покупателей вовсе не критичная. Почему так случилось и каким образом продукция российских химических предприятий оказалась для европейцев важнее нефти и газа, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВпервые с марта 2022 года доля российского экспорта в европейской "корзине удобрений" превысила 30%, свидетельствуют данные европейской статистики. Для сравнения, год назад показатель был на уровне 18,5%. В июле ЕС нарастил поставки удобрений из РФ в 2,2 раза в сравнении с июнем и в 1,7 раза к уровням прошлого года. В стоимостном выражении это составило почти 200 миллионов евро, а в целом импорт удобрений ЕС на июль вырос до 643 миллионов евро.Лидируют по объемам покупки удобрений у России вовсе не самые дружественные ей страны – Польша, Германия и Франция. При этом закупки Польши выросли вдвое, до 55,7 миллионов евро, Франции – в пять раз, до 31,5 миллионов евро, Германии – на треть, до 24,5 миллионов евро. Еще интереснее картина у Ирландии – продажи выросли в 18 тысяч раз, со 101 евро до 1,8 миллиона. На этом фоне Румыния, которая увеличила ввоз российских удобрений "всего" в 54 раза, до 17,3 миллионов евро смотрится уже не так впечатляюще.Таким образом, Россия является главным поставщиком удобрений в страны Евросоюза. На втором месте Марокко, поставки оттуда в июле тоже выросли почти вдвое – до 111 миллионов евро. На третьем месте Египет с ростом поставок в 1,4 раза до 85 миллионов евро. Замыкают топ-5 Алжир и Канада, чьи продажи тоже исчисляются десятками миллионов евро.Дешево и сердитоПочему же получилось так, что российские удобрения оказались для Европы важнее нефти и газа? Они не подпадают ни под какие санкционные ограничения в отличие от этих энергоносителей. Об этом не заговаривают даже самые отъявленные русофобы.Дело в том, что АПК – один из столпов европейской экономики: регион не только обеспечивает себя сельхозпродукцией, но и экспортирует ее в другие страны. А минеральные удобрения являются основой интенсивного развития сельского хозяйства. От них в значительной мере зависят урожайность и состояние этой стратегической сферы.Россия – ведущий экспортер удобрений в мире. Очевидно, что с точки зрения логистики и объемов для Европы мы самый выгодный торговый партнер. Европейские власти просто не могут оставить без поставок своих фермеров: это приведет к снижению производства сельхозпродукции, потере экспортных рынков, инфляции и социальному недовольству.Российские производители удобрений предлагают продукцию высокого качества по наилучшей стоимости, и европейские компании сохраняют с ней торговые отношения, невзирая на политические разногласия.Забили гол в свои воротаРазумеется, в странах ЕС в свое время было достаточно развито собственное химическое производство. Однако после рекордного подорожания природного газа во времена энергокризиса 2021 года многие предприятия до сих пор простаивают. Цены с того момента снизились, но все равно они высоковаты для сохранения рентабельности. А фактический отказ ЕС от покупок дешевого российского природного газа лишь добавил неопределенности – цены на биржах могут в любой момент резко измениться, поэтому расконсервировать собственное производство слишком рискованно."Добавим к этому и дороговизну электроэнергии, базирующейся в значительной мере на газовой генерации: тарифы на электричество падать не спешат, негативно влияя на рентабельность химических предприятий", - рассуждает промышленный эксперт Леонид Хазанов.К тому же далеко не по всем видам минеральных удобрений европейские заводы могут удовлетворить спрос местных клиентов. Особо заметно это в сегменте фосфорных удобрений – к ним в Европейском союзе установлены жесткие требования по содержанию токсичного кадмия, тогда как сырье для их выпуска производители часто закупают в Марокко и как раз в нем-то кадмия многовато, добавил он.Можно импортировать фосфорные удобрения из Китая, но их транспортировка сопряжена с длинными логистическими маршрутами и значительными затратами. В таких условиях европейским аграриям выгодно приобретать в России фосфорные удобрения, в которых кадмия вообще нет, да везти их ближе, нежели из КНР.Сходным образом обстоят дела с калийными и азотными удобрениями – их выпускается меньше, чем нужно. Конечно, недостающие объемы калийных удобрений можно приобрести в Израиле или Иордании, азотных – в США, но только на них есть покупатели помимо европейских – индийские, китайские, бразильские, тайские и др. "Поэтому потребителям Европейского Союза приходится делать выбор между своим и дорогим и российским дешевым и "политически неблагонадежным", - рассуждает Хазанов.Приоритет – дружественным рынкамПри этом Россия зависит от европейского рынка сбыта удобрений в гораздо меньшей степени. В структуре нашего экспорта продукции агрохимии на ЕС приходится не более 10-12%. Остальное мы реализуем в Азии и Латинской Америки, где агробизнес активно развит, а спрос растет. Помимо этого, наращиваем поставки на растущие рынки Африки.Иными словами, страны ЕС для России являются значимым, но не ключевым направлением сбыта минеральных удобрений. С учетом того, что спрос на рынках глобального Юга растет, очевидно, что работа с ними является приоритетной для российских агрохимических компаний."Низкий уровень себестоимости производства минеральных удобрений, их высокая экологичность, а также эффективность действующей логистической системы, обусловливают конкурентоспособность российской агрохимической продукции на мировом рынке", - отмечает доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.Она напомнила, что важнейшим приоритетом для российских производителей является внутренний рынок. За последние годы потребление удобрений в стране значительно выросло и этот рост, по оценке Минсельхоза, продолжится как минимум до 2030 года.Конечно, экспортные поставки продолжатся, но основным направлением останутся дружественные страны. Вероятно, Россия сумеет удержать первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений. Россия совместно с Китаем и Беларусью, невзирая на усилия Запада, продолжат играть ключевую роль на этом рынке.В настоящее время доступность удобрений на мировом рынке невысокая и ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем. Это серьезно ограничивает возможность роста урожайности, а, значит, угроза глобального продовольственного кризиса сохраняется. В этой ситуации ресурсный и производственный потенциал России дает все основания укрепить свое положение на мировом рынке, в том числе, в качестве ключевого поставщика агрохимической продукции в ЕС.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

россия, ес, удобрения, импорт