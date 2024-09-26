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Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь

Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь - 26.09.2024, ПРАЙМ

Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь

Минфин РФ не будет против продления моратория на экспортную пошлину на уголь на декабрь, если экономика экспорта энергетического угля не улучшится, сообщил... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:37+0300

2024-09-26T10:37+0300

2024-09-26T10:37+0300

экономика

минфин

экспортная пошлина

мораторий

уголь

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не будет против продления моратория на экспортную пошлину на уголь на декабрь, если экономика экспорта энергетического угля не улучшится, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). В конце августа подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно мораторий на экспортную пошлину с привязкой к курсу рубля на энергетический уголь и антрацит. "У нас в целом все пошлины действуют до 31 декабря. Если ситуация не улучшится с экономикой экспорта энергоугля, мы, конечно, не будем возражать против продления", - ответил замминистра финансов на вопрос о планах по продлению моратория после 30 ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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минфин, экспортная пошлина, мораторий, уголь