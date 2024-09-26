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Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь - 26.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240926/ugol-851794250.html
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь - 26.09.2024, ПРАЙМ
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь
Минфин РФ не будет против продления моратория на экспортную пошлину на уголь на декабрь, если экономика экспорта энергетического угля не улучшится, сообщил... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:37+0300
2024-09-26T10:37+0300
экономика
минфин
экспортная пошлина
мораторий
уголь
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не будет против продления моратория на экспортную пошлину на уголь на декабрь, если экономика экспорта энергетического угля не улучшится, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН). В конце августа подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно мораторий на экспортную пошлину с привязкой к курсу рубля на энергетический уголь и антрацит. "У нас в целом все пошлины действуют до 31 декабря. Если ситуация не улучшится с экономикой экспорта энергоугля, мы, конечно, не будем возражать против продления", - ответил замминистра финансов на вопрос о планах по продлению моратория после 30 ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минфин, экспортная пошлина, мораторий, уголь
Экономика, Минфин, экспортная пошлина, мораторий, уголь
10:37 26.09.2024
 
Минфин готов продлить мораторий на экспортную пошлину на уголь

Минфин РФ не будет против продления моратория на экспортную пошлину на уголь на декабрь

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ не будет против продления моратория на экспортную пошлину на уголь на декабрь, если экономика экспорта энергетического угля не улучшится, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).
В конце августа подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно мораторий на экспортную пошлину с привязкой к курсу рубля на энергетический уголь и антрацит.
"У нас в целом все пошлины действуют до 31 декабря. Если ситуация не улучшится с экономикой экспорта энергоугля, мы, конечно, не будем возражать против продления", - ответил замминистра финансов на вопрос о планах по продлению моратория после 30 ноября.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаМинфинэкспортная пошлинамораторийуголь
 
 
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