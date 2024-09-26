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В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру"

В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру" - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру"

Штаты остаются самой серьезной угрозой миру во всем мире, а также зачинателем большинства войн и конфликтов, подчеркнул официальный представитель МО КНР Чжан... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:47+0300

2024-09-26T11:47+0300

2024-09-26T11:47+0300

политика

китай

сша

угроза

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ПЕКИН, 26 сен – ПРАЙМ. Штаты остаются самой серьезной угрозой миру во всем мире, а также зачинателем большинства войн и конфликтов, подчеркнул официальный представитель МО КНР Чжан Сяоган в ходе брифинга. "Пекин строго придерживается оборонительного характера военной политики, укрепляет национальную оборону и военную модернизацию, чтобы защитить свою собственную безопасность и интересы развития", - добавил Сяоган. При этом он напомнил, что именно Вашингтон является главным источником глобальных и региональных конфликтов. Сяоган обратился к американской стороне с требованием поспособствовать налаживанию отношений между государствами, сформировать правильные представления о китайских ценностях и обеспечить установление мира.В последние годы, добавил официальный представитель китайского министерства, Америка воспринимала КНР исключительно с точки зрения угрозы, а также использовала этот предлог для расширения собственного влияния в регионе.

https://1prime.ru/20240925/asean-851627155.html

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китай, сша, угроза