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В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру" - 26.09.2024, ПРАЙМ
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В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру"
В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру" - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру"
Штаты остаются самой серьезной угрозой миру во всем мире, а также зачинателем большинства войн и конфликтов, подчеркнул официальный представитель МО КНР Чжан... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:47+0300
2024-09-26T11:47+0300
политика
китай
сша
угроза
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ПЕКИН, 26 сен – ПРАЙМ. Штаты остаются самой серьезной угрозой миру во всем мире, а также зачинателем большинства войн и конфликтов, подчеркнул официальный представитель МО КНР Чжан Сяоган в ходе брифинга. "Пекин строго придерживается оборонительного характера военной политики, укрепляет национальную оборону и военную модернизацию, чтобы защитить свою собственную безопасность и интересы развития", - добавил Сяоган. При этом он напомнил, что именно Вашингтон является главным источником глобальных и региональных конфликтов. Сяоган обратился к американской стороне с требованием поспособствовать налаживанию отношений между государствами, сформировать правильные представления о китайских ценностях и обеспечить установление мира.В последние годы, добавил официальный представитель китайского министерства, Америка воспринимала КНР исключительно с точки зрения угрозы, а также использовала этот предлог для расширения собственного влияния в регионе.
https://1prime.ru/20240925/asean-851627155.html
китай
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китай, сша, угроза
Политика, КИТАЙ, США, угроза
11:47 26.09.2024
 
В Китае назвали Вашингтон "самой большой угрозой миру"

МО КНР: США являются самой большой угрозой миру, источником войн и конфликтов

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© AFP / Wang Zhao
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ПЕКИН, 26 сен – ПРАЙМ. Штаты остаются самой серьезной угрозой миру во всем мире, а также зачинателем большинства войн и конфликтов, подчеркнул официальный представитель МО КНР Чжан Сяоган в ходе брифинга.
"Пекин строго придерживается оборонительного характера военной политики, укрепляет национальную оборону и военную модернизацию, чтобы защитить свою собственную безопасность и интересы развития", - добавил Сяоган.
При этом он напомнил, что именно Вашингтон является главным источником глобальных и региональных конфликтов. Сяоган обратился к американской стороне с требованием поспособствовать налаживанию отношений между государствами, сформировать правильные представления о китайских ценностях и обеспечить установление мира.
В последние годы, добавил официальный представитель китайского министерства, Америка воспринимала КНР исключительно с точки зрения угрозы, а также использовала этот предлог для расширения собственного влияния в регионе.
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