Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240926/ugroza-851809685.html
"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны
"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны
Мир становится все ближе к ядерной войне из-за действий Запада на Украине. Такое мнение в материале на своем портале выразил бывший разведчик ВС США Скотт... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:40+0300
2024-09-26T16:40+0300
вооружения
ядерная угроза
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_5f5546ab2be184aa5a9f03b1332b4a67.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мир становится все ближе к ядерной войне из-за действий Запада на Украине. Такое мнение в материале на своем портале выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе", — отметил бывший офицер.По словам Риттера, те, кто не задумываются о реальности приближения конца света, должны быть находятся в какой-то части мира, где отсутствует какой-либо доступ к информационным материалам.Риттер считает, что США и ЕС нагло пытаются эскалировать конфликт в Украине, будучи уверены, что Россия блефует и не намерена защищать свои интересы. Эксперт предупредил, что пренебрежение этим фактом может привести к страшным последствиям.Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о обновлении политики ядерной сдерживания, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, как против своей территории, так и против территории Белоруссии.
https://1prime.ru/20240926/potentsial-851798867.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/20/840992082_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_45845cc1f01ae0f2499830c84df70822.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерная угроза, россия, сша
Вооружения, ядерная угроза, РОССИЯ, США
16:40 26.09.2024
 
"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны

Экс-разведчик Риттер: мир стал еще ближе к ядерной войне

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мир становится все ближе к ядерной войне из-за действий Запада на Украине. Такое мнение в материале на своем портале выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе", — отметил бывший офицер.
По словам Риттера, те, кто не задумываются о реальности приближения конца света, должны быть находятся в какой-то части мира, где отсутствует какой-либо доступ к информационным материалам.
Риттер считает, что США и ЕС нагло пытаются эскалировать конфликт в Украине, будучи уверены, что Россия блефует и не намерена защищать свои интересы. Эксперт предупредил, что пренебрежение этим фактом может привести к страшным последствиям.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о обновлении политики ядерной сдерживания, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, как против своей территории, так и против территории Белоруссии.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Здравомыслящим людям известно о ядерном потенциале России, заявил Песков
12:57
 
Вооруженияядерная угрозаРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала