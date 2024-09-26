https://1prime.ru/20240926/ugroza-851809685.html

"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны

"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Близко, как никогда". В США забили тревогу из-за угрозы ядерной войны

Мир становится все ближе к ядерной войне из-за действий Запада на Украине. Такое мнение в материале на своем портале выразил бывший разведчик ВС США Скотт... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:40+0300

2024-09-26T16:40+0300

2024-09-26T16:40+0300

вооружения

ядерная угроза

россия

сша

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мир становится все ближе к ядерной войне из-за действий Запада на Украине. Такое мнение в материале на своем портале выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."На прошлой неделе мы подошли к ядерному конфликту между США и Россией ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса 1962 года. Сегодня мы стали еще ближе", — отметил бывший офицер.По словам Риттера, те, кто не задумываются о реальности приближения конца света, должны быть находятся в какой-то части мира, где отсутствует какой-либо доступ к информационным материалам.Риттер считает, что США и ЕС нагло пытаются эскалировать конфликт в Украине, будучи уверены, что Россия блефует и не намерена защищать свои интересы. Эксперт предупредил, что пренебрежение этим фактом может привести к страшным последствиям.Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос о обновлении политики ядерной сдерживания, подчеркнув, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, как против своей территории, так и против территории Белоруссии.

https://1prime.ru/20240926/potentsial-851798867.html

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ядерная угроза, россия, сша