https://1prime.ru/20240926/uscherb-851816968.html
В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"
В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки" - 26.09.2024, ПРАЙМ
В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"
Лидер недавно созданной в Германии партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала начать обсуждение возмещения ущерба... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T23:04+0300
2024-09-26T23:04+0300
2024-09-26T23:04+0300
происшествия
германия
северный поток-2
подрыв "северных потоков"
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Лидер недавно созданной в Германии партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала начать обсуждение возмещения ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит Киев. В четверг на своем Youtube-канале она выпустила видео, посвященное второй годовщине подрыва магистралей. В нем политик подробно разобрала изложенную в немецких СМИ версию случившегося. Вагенкнехт считает, что если Украина несет ответственность" за теракт против немецкого энергоснабжения", то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба. Говоря об Украине и ее предполагаемой роли в случившемся с газопроводами, политик отметила, что Берлину "с такими друзьями и врагов не надо". Ранее издание Spiegel, ссылаясь на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансирование производилось из частных источников. Издание также утверждает, что в подрыве участвовали несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организатором является бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования было выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть ФРГ, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий разместило его фото. Это помогло установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Кроме того, сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240926/sevpotok-851814362.html
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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков", сара вагенкнехт
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Северный поток-2, подрыв "Северных потоков", Сара Вагенкнехт
В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"
Вагенкнехт: Киеву следует возместить ущерб за возможные диверсии на "Севпотоках"
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Лидер недавно созданной в Германии партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала начать обсуждение возмещения ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит Киев.
В четверг на своем Youtube-канале она выпустила видео, посвященное второй годовщине подрыва магистралей. В нем политик подробно разобрала изложенную в немецких СМИ версию случившегося.
Вагенкнехт считает, что если Украина несет ответственность" за теракт против немецкого энергоснабжения", то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба.
Говоря об Украине и ее предполагаемой роли в случившемся с газопроводами, политик отметила, что Берлину "с такими друзьями и врагов не надо".
Ранее издание Spiegel, ссылаясь на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансирование производилось из частных источников. Издание также утверждает, что в подрыве участвовали несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организатором является бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования было выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть ФРГ, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий разместило его фото. Это помогло установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Кроме того, сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
В ФРГ прокомментировали версию с украинским следом на "Северных потоках"