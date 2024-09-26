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В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"

В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки" - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Германии призвали обсудить возмещение Киевом ущерба за "Северные потоки"

Лидер недавно созданной в Германии партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала начать обсуждение возмещения ущерба... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T23:04+0300

2024-09-26T23:04+0300

2024-09-26T23:04+0300

происшествия

германия

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Лидер недавно созданной в Германии партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала начать обсуждение возмещения ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоит Киев. В четверг на своем Youtube-канале она выпустила видео, посвященное второй годовщине подрыва магистралей. В нем политик подробно разобрала изложенную в немецких СМИ версию случившегося. Вагенкнехт считает, что если Украина несет ответственность" за теракт против немецкого энергоснабжения", то должны будут немедленно прекратиться поставки оружия, а также должен быть поднят вопрос о возмещении ущерба. Говоря об Украине и ее предполагаемой роли в случившемся с газопроводами, политик отметила, что Берлину "с такими друзьями и врагов не надо". Ранее издание Spiegel, ссылаясь на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансирование производилось из частных источников. Издание также утверждает, что в подрыве участвовали несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организатором является бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования было выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть ФРГ, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий разместило его фото. Это помогло установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Кроме того, сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240926/sevpotok-851814362.html

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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков", сара вагенкнехт