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США назвали условие для выдачи Киеву кредита под активы ЦБ РФ, сообщили СМИ - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США назвали условие для выдачи Киеву кредита под активы ЦБ РФ, сообщили СМИ
США назвали условие для выдачи Киеву кредита под активы ЦБ РФ, сообщили СМИ - 26.09.2024, ПРАЙМ
США назвали условие для выдачи Киеву кредита под активы ЦБ РФ, сообщили СМИ
Вашингтон заявил Евросоюзу, что предоставит Киеву кредит в размере 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов Банка России, если... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T21:38+0300
2024-09-26T21:38+0300
экономика
сша
ес
санкции против рф
замороженные российские активы
поддержка украины
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вашингтон заявил Евросоюзу, что предоставит Киеву кредит в размере 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов Банка России, если Брюссель продлит период действия своих санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября в ходе визита в Киев заявила, что ЕК утвердила свое предложение странам Евросоюза по предоставлению Киеву кредита на сумму 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Данные средства составят большую часть от согласованного ранее странами "Большой семерки" кредита в размере 50 миллиардов долларов. Также, планируется продлить сроки заморозки российских активов в рамках санкций ЕС против России с полугода до 36 месяцев с целью обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС. Согласно сообщению Bloomberg, США заявили ЕС, что предоставят 20 миллиардов долларов в рамках крупного пакета помощи Украине от G7, если блок внесет поправки в свой режим санкций против РФ. Изменения предполагают увеличение срока действия санкций, сказано в материале. При этом Bloomberg отметило, что даже если Брюссель не пойдет на перечисленные меры, США все равно предоставит Киеву кредит под замороженные российские активы, только его размер будет меньше. Агентство также сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника, что масштаб вклада Вашингтона будет зависеть о того, какие заверения в том, что российские активы останутся замороженными, предоставит Брюссель. Источники агентства сообщили, что ЕК предупредила страны-члены ЕС, что объединение должно к концу октября завершить работу над законодательным предложением об увеличении сроков заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций. Это предложение должно впоследствии быть одобрено Европарламентом. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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сша, ес, санкции против рф, замороженные российские активы, поддержка украины
Экономика, США, ЕС, санкции против РФ, замороженные российские активы, поддержка Украины
21:38 26.09.2024
 
США назвали условие для выдачи Киеву кредита под активы ЦБ РФ, сообщили СМИ

Bloomberg: США поставили ЕС условие для выдачи Киеву кредита под активы ЦБ РФ

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© fotolia.com / ETIEN
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вашингтон заявил Евросоюзу, что предоставит Киеву кредит в размере 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов Банка России, если Брюссель продлит период действия своих санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 20 сентября в ходе визита в Киев заявила, что ЕК утвердила свое предложение странам Евросоюза по предоставлению Киеву кредита на сумму 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Данные средства составят большую часть от согласованного ранее странами "Большой семерки" кредита в размере 50 миллиардов долларов. Также, планируется продлить сроки заморозки российских активов в рамках санкций ЕС против России с полугода до 36 месяцев с целью обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС.
Согласно сообщению Bloomberg, США заявили ЕС, что предоставят 20 миллиардов долларов в рамках крупного пакета помощи Украине от G7, если блок внесет поправки в свой режим санкций против РФ. Изменения предполагают увеличение срока действия санкций, сказано в материале.
При этом Bloomberg отметило, что даже если Брюссель не пойдет на перечисленные меры, США все равно предоставит Киеву кредит под замороженные российские активы, только его размер будет меньше.
Агентство также сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника, что масштаб вклада Вашингтона будет зависеть о того, какие заверения в том, что российские активы останутся замороженными, предоставит Брюссель.
Источники агентства сообщили, что ЕК предупредила страны-члены ЕС, что объединение должно к концу октября завершить работу над законодательным предложением об увеличении сроков заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций. Это предложение должно впоследствии быть одобрено Европарламентом.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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