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Виноделы назвали минимальную цену бутылки качественного российского вина - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Виноделы назвали минимальную цену бутылки качественного российского вина
Виноделы назвали минимальную цену бутылки качественного российского вина - 26.09.2024, ПРАЙМ
Виноделы назвали минимальную цену бутылки качественного российского вина
Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:40+0300
2024-09-26T05:40+0300
вино
российское вино
виноделие
ассоциация виноградарей и виноделов россии
россия
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ДЕРБЕНТ, 26 сен - ПРАЙМ. Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное приходится на бутылку, пробку, этикетку и другие производственные затраты, рассказал РИА Новости главный винодел компании "Дербент вино", входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев. "Справедливая стоимость бутылки хорошего отечественного вина - не меньше 500 рублей. Однако в ритейле можно видеть вино и по 200 рублей, так как виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина", - сказал он. При этом само вино занимает менее половины этой стоимости. "Больше 50% приходится на этикетку, бутылку, пробку, мюзле и другие расходные материалы, а также логистику", - пояснил винодел одного из крупнейших российских производителей вина. Российское виноделие пока все еще зависимо от импорта на некоторых этапах - так, пробку приходится везти из Испании и Португалии. Однако основной упаковочный материал в "Дербент вино" закупают у отечественных производителей. Трудностей с импортом материалов виноделы не испытывают, однако цены выросли в несколько раз - так, пробка теперь обходится в разы дороже. Эти расходы вместе с ростом акцизов некоторые компании вынуждены транслировать в конечную цену вина для потребителя. "В следующем году мы будем поднимать цены, но данное повышение не покроет рост затрат", - добавил Алиев. Однако эти траты компенсируются планами по наращиванию производства. Сейчас до четверти виноматериала компания поставляет другим российским компаниям, однако уже в ближайшем будущем винодельня планирует сократить объем таких поставок и увеличить объем производства готовой продукции.
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вино, российское вино, виноделие, ассоциация виноградарей и виноделов россии, россия
вино, российское вино, виноделие, Ассоциация виноградарей и виноделов России, РОССИЯ
05:40 26.09.2024
 
Виноделы назвали минимальную цену бутылки качественного российского вина

Виноделы: бутылка качественного российского вина стоит не меньше 500 рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ДЕРБЕНТ, 26 сен - ПРАЙМ. Бутылка качественного российского вина на полке магазина не должна стоить меньше 500 рублей, при этом доля стоимости самого вина не превышает 45%, остальное приходится на бутылку, пробку, этикетку и другие производственные затраты, рассказал РИА Новости главный винодел компании "Дербент вино", входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев.
"Справедливая стоимость бутылки хорошего отечественного вина - не меньше 500 рублей. Однако в ритейле можно видеть вино и по 200 рублей, так как виноделы на разных этапах реализации вина вынуждены работать без заработка, чтобы попасть на полку магазина", - сказал он.
При этом само вино занимает менее половины этой стоимости. "Больше 50% приходится на этикетку, бутылку, пробку, мюзле и другие расходные материалы, а также логистику", - пояснил винодел одного из крупнейших российских производителей вина.
Российское виноделие пока все еще зависимо от импорта на некоторых этапах - так, пробку приходится везти из Испании и Португалии. Однако основной упаковочный материал в "Дербент вино" закупают у отечественных производителей.
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Трудностей с импортом материалов виноделы не испытывают, однако цены выросли в несколько раз - так, пробка теперь обходится в разы дороже. Эти расходы вместе с ростом акцизов некоторые компании вынуждены транслировать в конечную цену вина для потребителя. "В следующем году мы будем поднимать цены, но данное повышение не покроет рост затрат", - добавил Алиев.
Однако эти траты компенсируются планами по наращиванию производства. Сейчас до четверти виноматериала компания поставляет другим российским компаниям, однако уже в ближайшем будущем винодельня планирует сократить объем таких поставок и увеличить объем производства готовой продукции.
 
винороссийское виновиноделиеАссоциация виноградарей и виноделов РоссииРОССИЯ
 
 
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