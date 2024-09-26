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"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США

"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты может навредить Украине из-за скандала вокруг его вмешательства в предвыборную кампанию кандидата в... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:26+0300

2024-09-26T11:26+0300

2024-09-26T11:26+0300

политика

владимир зеленский

выборы в сша

демократическая партия сша

республиканская партия

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты может навредить Украине из-за скандала вокруг его вмешательства в предвыборную кампанию кандидата в президенты США, подчеркнул депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. "Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом, Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом", - объяснил Гончаренко* в Telegram-канале, добавив, что без поддержки от обеих партий Киев обречен на проигрыш в конфликте. Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил завод по производству вооружений, расположенный в штате Пенсильвания. Сообщается, что он посетил предприятие в компании представителей и сторонников Демократической партии США, кандидатом в президенты от которой является Камала Харрис. В связи с этим группа конгрессменов-республиканцев запросила проведение проверки по факту вмешательства иностранного лица во внутренние дела государства.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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владимир зеленский, выборы в сша, демократическая партия сша, республиканская партия