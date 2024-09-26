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"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США
"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США
Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты может навредить Украине из-за скандала вокруг его вмешательства в предвыборную кампанию кандидата в... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:26+0300
2024-09-26T11:26+0300
политика
владимир зеленский
выборы в сша
демократическая партия сша
республиканская партия
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты может навредить Украине из-за скандала вокруг его вмешательства в предвыборную кампанию кандидата в президенты США, подчеркнул депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. "Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом, Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом", - объяснил Гончаренко* в Telegram-канале, добавив, что без поддержки от обеих партий Киев обречен на проигрыш в конфликте. Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил завод по производству вооружений, расположенный в штате Пенсильвания. Сообщается, что он посетил предприятие в компании представителей и сторонников Демократической партии США, кандидатом в президенты от которой является Камала Харрис. В связи с этим группа конгрессменов-республиканцев запросила проведение проверки по факту вмешательства иностранного лица во внутренние дела государства.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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владимир зеленский, выборы в сша, демократическая партия сша, республиканская партия
Политика, Владимир Зеленский, выборы в США, Демократическая партия США, Республиканская партия
11:26 26.09.2024
 
"Ситуация критическая": в Раде назвали провальным визит Зеленского в США

Гончаренко*: визит Зеленского в США может стать провальным из-за вмешательства в выборы

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Штаты может навредить Украине из-за скандала вокруг его вмешательства в предвыборную кампанию кандидата в президенты США, подчеркнул депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.
"Если не будет встречи с (кандидатом в президенты США Дональдом) Трампом, Джонсоном или (кандидатом в вице-президенты США Джей-Ди) Венсом, визит в США можно будет считать провалом", - объяснил Гончаренко* в Telegram-канале, добавив, что без поддержки от обеих партий Киев обречен на проигрыш в конфликте.
Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил завод по производству вооружений, расположенный в штате Пенсильвания. Сообщается, что он посетил предприятие в компании представителей и сторонников Демократической партии США, кандидатом в президенты от которой является Камала Харрис. В связи с этим группа конгрессменов-республиканцев запросила проведение проверки по факту вмешательства иностранного лица во внутренние дела государства.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу
11:21
 
ПолитикаВладимир Зеленскийвыборы в СШАДемократическая партия СШАРеспубликанская партия
 
 
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