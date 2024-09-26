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В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование

В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование - 26.09.2024, ПРАЙМ

В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование

Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью, заявил журналистам первый заместитель председателя... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:42+0300

2024-09-26T17:42+0300

2024-09-26T17:43+0300

экономика

втб

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться", - сказал он. Более того, финдиректор ВТБ заявил, что ситуация с юаневой ликвидностью тяжела в России и никаких инструментов улучшения не предвидится. Проблемы с трансграничными расчетами будут заставлять корпоративных клиентов оставлять выручку в нерезидентском пространстве, поэтому "на российский рынок будет приходить все меньше и меньше юаней", предположил он. Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года. По словам Поляковой, ЦБ видит, что заемщики не перестают отказываться от валютных кредитов, потому что считают ставку по рублевым кредитам для себя невыгодной.

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