Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/vtb-851812752.html
В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование
В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование - 26.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование
Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью, заявил журналистам первый заместитель председателя... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:42+0300
2024-09-26T17:43+0300
экономика
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться", - сказал он. Более того, финдиректор ВТБ заявил, что ситуация с юаневой ликвидностью тяжела в России и никаких инструментов улучшения не предвидится. Проблемы с трансграничными расчетами будут заставлять корпоративных клиентов оставлять выручку в нерезидентском пространстве, поэтому "на российский рынок будет приходить все меньше и меньше юаней", предположил он. Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года. По словам Поляковой, ЦБ видит, что заемщики не перестают отказываться от валютных кредитов, потому что считают ставку по рублевым кредитам для себя невыгодной.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб
Экономика, ВТБ
17:42 26.09.2024 (обновлено: 17:43 26.09.2024)
 
В ВТБ приняли решение ограничить валютное кредитование

Пьянов: валютное кредитование в России будет ограничиваться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Валютное кредитование в России будет ограничиваться в условиях тяжелой ситуации с юаневой ликвидностью, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться", - сказал он.
Более того, финдиректор ВТБ заявил, что ситуация с юаневой ликвидностью тяжела в России и никаких инструментов улучшения не предвидится. Проблемы с трансграничными расчетами будут заставлять корпоративных клиентов оставлять выручку в нерезидентском пространстве, поэтому "на российский рынок будет приходить все меньше и меньше юаней", предположил он.
Ранее зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла, что Банк России рассматривает введение норматива валютной ликвидности для банков, который может вступить в силу начиная с 2026 года. По словам Поляковой, ЦБ видит, что заемщики не перестают отказываться от валютных кредитов, потому что считают ставку по рублевым кредитам для себя невыгодной.
 
ЭкономикаВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала