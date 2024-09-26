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За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин - 26.09.2024, ПРАЙМ
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За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин
За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин - 26.09.2024, ПРАЙМ
За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин
США и лично действующий глава Белого дома Джо Байден ответственны за взрывы на "Северных потоках", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:33+0300
2024-09-26T08:33+0300
происшествия
северные потоки
подрыв "северных потоков"
сша
запад
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. США и лично действующий глава Белого дома Джо Байден ответственны за взрывы на "Северных потоках", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Володин также подчеркнул, что попытки расследований ФРГ, Дании и Швеции не принесли никаких плодов. При этом, отметил политик, российскую сторону к ознакомлению с делом не допустили, стремясь оттянуть время и сокрыть улики. "Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех", - уточнил председатель Госдумы, отметив, что Вашингтону не удастся переложить ответственность на "проукраинскую группировку" и граждан европейских стран.
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северные потоки, подрыв "северных потоков", сша, запад, россия, вячеслав володин
Происшествия, Северные потоки, подрыв "Северных потоков", США, ЗАПАД, РОССИЯ, Вячеслав Володин
08:33 26.09.2024
 
За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин

Володин: теракты на "Северных потоках" - ответственность США и лично Байдена

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. США и лично действующий глава Белого дома Джо Байден ответственны за взрывы на "Северных потоках", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Володин также подчеркнул, что попытки расследований ФРГ, Дании и Швеции не принесли никаких плодов. При этом, отметил политик, российскую сторону к ознакомлению с делом не допустили, стремясь оттянуть время и сокрыть улики.
"Детали не раскрываются до сих пор. Почти на все запросы Россией были получены отказы. А высказанный ряд версий событий порой вызывал лишь смех", - уточнил председатель Госдумы, отметив, что Вашингтону не удастся переложить ответственность на "проукраинскую группировку" и граждан европейских стран.
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ПроисшествияСеверные потокиподрыв "Северных потоков"СШАЗАПАДРОССИЯВячеслав Володин
 
 
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