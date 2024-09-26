https://1prime.ru/20240926/zelenskaya-851810870.html

"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта

"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта

Пользователи социальной сети Х обрушились с критикой на супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену за слова о прекращении боевых действий любой... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:00+0300

2024-09-26T17:00+0300

2024-09-26T17:00+0300

политика

украина

россия

елена зеленская

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763530_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_885669ef4d940fc7bd98e2b6539a9ce7.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х обрушились с критикой на супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену за слова о прекращении боевых действий любой ценой."Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу? — написал один из пользователей социальной сети.По словам Зеленской, миру необходимо отказаться от деклараций и создавать по-настоящему безопасное будущее для детей. Некоторые из комментаторов также задались вопросом, где находятся дети самой Елены.Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке "плана победы", с которым он приехал в США. Он также утверждал, что этот план содержит мощный пакет мер по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Однако администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план Зеленского не имеет комплексной стратегии и является только повторным запросом о предоставлении оружия и снятии ограничений на ракетные удары по российской территории.

https://1prime.ru/20240926/budanov-851791242.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, елена зеленская