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"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта
"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта
Пользователи социальной сети Х обрушились с критикой на супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену за слова о прекращении боевых действий любой... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:00+0300
2024-09-26T17:00+0300
2024-09-26T17:00+0300
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елена зеленская
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х обрушились с критикой на супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену за слова о прекращении боевых действий любой ценой."Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу? — написал один из пользователей социальной сети.По словам Зеленской, миру необходимо отказаться от деклараций и создавать по-настоящему безопасное будущее для детей. Некоторые из комментаторов также задались вопросом, где находятся дети самой Елены.Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке "плана победы", с которым он приехал в США. Он также утверждал, что этот план содержит мощный пакет мер по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Однако администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план Зеленского не имеет комплексной стратегии и является только повторным запросом о предоставлении оружия и снятии ограничений на ракетные удары по российской территории.
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украина, россия, елена зеленская
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Елена Зеленская
"Клоунесса". На Зеленскую обрушились после слов о завершении конфликта
Пользователи X обрушились на жену Зеленского после слов о конце конфликта
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ.
Пользователи социальной сети Х обрушились
с критикой на супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену за слова о прекращении боевых действий любой ценой.
"Что, клоуна не хватает — на арену выпустили клоунессу? — написал один из пользователей социальной сети.
По словам Зеленской, миру необходимо отказаться от деклараций и создавать по-настоящему безопасное будущее для детей. Некоторые из комментаторов также задались вопросом, где находятся дети самой Елены.
Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке "плана победы", с которым он приехал в США. Он также утверждал, что этот план содержит мощный пакет мер по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Однако администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план Зеленского не имеет комплексной стратегии и является только повторным запросом о предоставлении оружия и снятии ограничений на ракетные удары по российской территории.
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