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Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию
Стоимость золота продолжает расти и достигла нового рекордного значения, превысив 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:07+0300
2024-09-26T14:07+0300
2024-09-26T14:24+0300
экономика
золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти и достигла нового рекордного значения, превысив 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 14.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 17,15 доллара, или на 0,64%, до 2 701,85 доллара за тройскую унцию.
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золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото впервые в истории достигла $2700 за тройскую унцию
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти и достигла нового рекордного значения, превысив 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 17,15 доллара, или на 0,64%, до 2 701,85 доллара за тройскую унцию.