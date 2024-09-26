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Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию - 26.09.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена на золото впервые достигла 2700 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота продолжает расти и достигла нового рекордного значения, превысив 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:07+0300

2024-09-26T14:07+0300

2024-09-26T14:24+0300

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золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти и достигла нового рекордного значения, превысив 2 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 14.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 17,15 доллара, или на 0,64%, до 2 701,85 доллара за тройскую унцию.

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