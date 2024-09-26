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Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию

Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию - 26.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию

Новые маршруты поставок золота из России в Индию могут сформироваться, вероятно, к 2025-2026 году, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T22:33+0300

2024-09-26T22:33+0300

2024-09-26T22:33+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Новые маршруты поставок золота из России в Индию могут сформироваться, вероятно, к 2025-2026 году, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что высокий спрос на золото в Индии может сохраняться в течение нескольких месяцев, так как снижение таможенной пошлины с 15% до 6% и оживленный сезон фестивалей и свадеб стимулируют покупку драгоценного металла. Импорт золота в Индию в августе увеличился примерно в три раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 140 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council). "Потенциала для прямых поставок нет, но вот через экспортные схемы доля российского металла может увеличится за счет индийских покупателей. Более вероятно, что новые маршруты поставок сформируются к 2025-2026 годам, что позволит российскому металлу чаще попадать на традиционные индийские свадьбы", - отметил эксперт. Кроме того, Худалов предположил, что примерно 15-20% золота, ввезенного в Индию в августе, пришлись на драгоценный металл, имеющий российское происхождение. Таким образом, около 21-28 тонн золота могли быть поставлены из России, следует из слов эксперта. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, индия, золото, рынок золота