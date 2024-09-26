Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/zoloto-851816679.html
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию
Новые маршруты поставок золота из России в Индию могут сформироваться, вероятно, к 2025-2026 году, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T22:33+0300
2024-09-26T22:33+0300
экономика
россия
индия
золото
рынок золота
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Новые маршруты поставок золота из России в Индию могут сформироваться, вероятно, к 2025-2026 году, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что высокий спрос на золото в Индии может сохраняться в течение нескольких месяцев, так как снижение таможенной пошлины с 15% до 6% и оживленный сезон фестивалей и свадеб стимулируют покупку драгоценного металла. Импорт золота в Индию в августе увеличился примерно в три раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 140 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council). "Потенциала для прямых поставок нет, но вот через экспортные схемы доля российского металла может увеличится за счет индийских покупателей. Более вероятно, что новые маршруты поставок сформируются к 2025-2026 годам, что позволит российскому металлу чаще попадать на традиционные индийские свадьбы", - отметил эксперт. Кроме того, Худалов предположил, что примерно 15-20% золота, ввезенного в Индию в августе, пришлись на драгоценный металл, имеющий российское происхождение. Таким образом, около 21-28 тонн золота могли быть поставлены из России, следует из слов эксперта. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240925/zoloto-851780070.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, золото, рынок золота
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, золото, рынок золота
22:33 26.09.2024
 
Эксперт назвал сроки появления новых путей поставок золота из РФ в Индию

Худалов: новые маршруты поставок золота из РФ в Индию сформируются к 2025-2026 г

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Новые маршруты поставок золота из России в Индию могут сформироваться, вероятно, к 2025-2026 году, рассказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что высокий спрос на золото в Индии может сохраняться в течение нескольких месяцев, так как снижение таможенной пошлины с 15% до 6% и оживленный сезон фестивалей и свадеб стимулируют покупку драгоценного металла. Импорт золота в Индию в августе увеличился примерно в три раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 140 тонн, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
"Потенциала для прямых поставок нет, но вот через экспортные схемы доля российского металла может увеличится за счет индийских покупателей. Более вероятно, что новые маршруты поставок сформируются к 2025-2026 годам, что позволит российскому металлу чаще попадать на традиционные индийские свадьбы", - отметил эксперт.
Кроме того, Худалов предположил, что примерно 15-20% золота, ввезенного в Индию в августе, пришлись на драгоценный металл, имеющий российское происхождение. Таким образом, около 21-28 тонн золота могли быть поставлены из России, следует из слов эксперта.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Золотые слитки
Эксперт ожидает остановки роста цены на золото к середине октября
Вчера, 18:02
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯзолоторынок золота
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала