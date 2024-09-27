Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240927/aeb-851817902.html
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки - 27.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки
Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T05:34+0300
2024-09-27T06:02+0300
энергетика
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/84119/24/841192464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5029307f8e1c959209dbbf2cc4bca4c5.jpg
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов в Африке, рассказал РИА Новости исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. В июне Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) и Африканская организация производителей нефти (APPO) объявили о создании Африканского энергетического банка на церемонии в Каире. Целью банка будет финансирование энергетических проектов в Африке, которые испытывают трудности с получением финансирования из-за рубежа. "Африканский энергетический банк будет одним из тех решений. В этот банк будет вкладываться много капитала, но это не все: Мы должны создать другие финансовые инструменты, чтобы сократить энергетический разрыв, чтобы нам не оказаться в положении, где западные страны выбирают победителей и проигравших, когда дело доходит до энергетики в Африке", - сказал Аюк на полях Российской энергетической недели в Москве. В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что, помимо ископаемого топлива, Африканский энергетический банк будет также рассматривать инвестиции в другие источники энергии, в том числе и возобновляемые. "… Это означает, что мы используем все, что у нас есть, чтобы выпутаться из этой передряги. Итак, что мы собираемся делать? Мы собираемся рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, ветра, водорода. Если это выгодно для банка, банк собирается инвестировать в это", - добавил Аюк. По его словам, отказ Запада от финансирования ряда ключевых проектов в Африке является возмутительным и представляет собой финансовый апартеид,."Одна из ключевых вещей, которую вы должны увидеть - это то, что исключительное правило, которое мы называем финансовым апартеидом, которое вы видели в западных странах, когда дело доходит до финансирования Африки и предоставления средств. Это ошибочно. Это аморально. То, что они делают, возмутительно", - сказал Аюк.Собеседник агентства отметил, что эта тенденция стран Запада проявляется на примере природного газа, отметив, что энергоноситель считается источником зеленой энергии, когда речь заходит о финансировании природного газа для Европы, что не распространяется на добычу газа для стран африканского континента."Африка по-прежнему является страной (регионом – ред.), где миллионы людей не имеют электричества и доступа к чистому топливу для готовки", - добавил Аюк.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Африканский энергетический банк планирует начать свою деятельность в этом году с первоначальным капиталом в размере 5 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240809/fosagro-850772600.html
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84119/24/841192464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bdded6fd3824117aa01b4f046137cf6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
африка
Энергетика, АФРИКА
05:34 27.09.2024 (обновлено: 06:02 27.09.2024)
 
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки

Энергопалата: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко II Cаммиту и форуму "Россия - Африка"
Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов в Африке, рассказал РИА Новости исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
В июне Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) и Африканская организация производителей нефти (APPO) объявили о создании Африканского энергетического банка на церемонии в Каире. Целью банка будет финансирование энергетических проектов в Африке, которые испытывают трудности с получением финансирования из-за рубежа.
"Африканский энергетический банк будет одним из тех решений. В этот банк будет вкладываться много капитала, но это не все: Мы должны создать другие финансовые инструменты, чтобы сократить энергетический разрыв, чтобы нам не оказаться в положении, где западные страны выбирают победителей и проигравших, когда дело доходит до энергетики в Африке", - сказал Аюк на полях Российской энергетической недели в Москве.
Фосагро
"Фосагро" увеличила поставки удобрений в страны Африки
9 августа, 13:28
В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что, помимо ископаемого топлива, Африканский энергетический банк будет также рассматривать инвестиции в другие источники энергии, в том числе и возобновляемые.
"… Это означает, что мы используем все, что у нас есть, чтобы выпутаться из этой передряги. Итак, что мы собираемся делать? Мы собираемся рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, ветра, водорода. Если это выгодно для банка, банк собирается инвестировать в это", - добавил Аюк.
По его словам, отказ Запада от финансирования ряда ключевых проектов в Африке является возмутительным и представляет собой финансовый апартеид,.
"Одна из ключевых вещей, которую вы должны увидеть - это то, что исключительное правило, которое мы называем финансовым апартеидом, которое вы видели в западных странах, когда дело доходит до финансирования Африки и предоставления средств. Это ошибочно. Это аморально. То, что они делают, возмутительно", - сказал Аюк.
Собеседник агентства отметил, что эта тенденция стран Запада проявляется на примере природного газа, отметив, что энергоноситель считается источником зеленой энергии, когда речь заходит о финансировании природного газа для Европы, что не распространяется на добычу газа для стран африканского континента.
"Африка по-прежнему является страной (регионом – ред.), где миллионы людей не имеют электричества и доступа к чистому топливу для готовки", - добавил Аюк.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Африканский энергетический банк планирует начать свою деятельность в этом году с первоначальным капиталом в размере 5 миллиардов долларов.
 
ЭнергетикаАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала