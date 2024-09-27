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Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки - 27.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки
Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T05:34+0300
2024-09-27T05:34+0300
2024-09-27T06:02+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов в Африке, рассказал РИА Новости исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. В июне Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) и Африканская организация производителей нефти (APPO) объявили о создании Африканского энергетического банка на церемонии в Каире. Целью банка будет финансирование энергетических проектов в Африке, которые испытывают трудности с получением финансирования из-за рубежа. "Африканский энергетический банк будет одним из тех решений. В этот банк будет вкладываться много капитала, но это не все: Мы должны создать другие финансовые инструменты, чтобы сократить энергетический разрыв, чтобы нам не оказаться в положении, где западные страны выбирают победителей и проигравших, когда дело доходит до энергетики в Африке", - сказал Аюк на полях Российской энергетической недели в Москве. В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что, помимо ископаемого топлива, Африканский энергетический банк будет также рассматривать инвестиции в другие источники энергии, в том числе и возобновляемые. "… Это означает, что мы используем все, что у нас есть, чтобы выпутаться из этой передряги. Итак, что мы собираемся делать? Мы собираемся рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, ветра, водорода. Если это выгодно для банка, банк собирается инвестировать в это", - добавил Аюк. По его словам, отказ Запада от финансирования ряда ключевых проектов в Африке является возмутительным и представляет собой финансовый апартеид,."Одна из ключевых вещей, которую вы должны увидеть - это то, что исключительное правило, которое мы называем финансовым апартеидом, которое вы видели в западных странах, когда дело доходит до финансирования Африки и предоставления средств. Это ошибочно. Это аморально. То, что они делают, возмутительно", - сказал Аюк.Собеседник агентства отметил, что эта тенденция стран Запада проявляется на примере природного газа, отметив, что энергоноситель считается источником зеленой энергии, когда речь заходит о финансировании природного газа для Европы, что не распространяется на добычу газа для стран африканского континента."Африка по-прежнему является страной (регионом – ред.), где миллионы людей не имеют электричества и доступа к чистому топливу для готовки", - добавил Аюк.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Африканский энергетический банк планирует начать свою деятельность в этом году с первоначальным капиталом в размере 5 миллиардов долларов.
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африка
Эксперт: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки
Энергопалата: АЭБ может заместить дефицит средств Запада для проектов ТЭК Африки
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Недавно созданный Африканский энергетический банк будет способствовать компенсации нехватки средств со стороны Запада для осуществления энергетических проектов в Африке, рассказал РИА Новости исполнительный председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
В июне Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) и Африканская организация производителей нефти (APPO) объявили о создании Африканского энергетического банка на церемонии в Каире. Целью банка будет финансирование энергетических проектов в Африке, которые испытывают трудности с получением финансирования из-за рубежа.
"Африканский энергетический банк будет одним из тех решений. В этот банк будет вкладываться много капитала, но это не все: Мы должны создать другие финансовые инструменты, чтобы сократить энергетический разрыв, чтобы нам не оказаться в положении, где западные страны выбирают победителей и проигравших, когда дело доходит до энергетики в Африке", - сказал Аюк на полях Российской энергетической недели в Москве.
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В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что, помимо ископаемого топлива, Африканский энергетический банк будет также рассматривать инвестиции в другие источники энергии, в том числе и возобновляемые.
"… Это означает, что мы используем все, что у нас есть, чтобы выпутаться из этой передряги. Итак, что мы собираемся делать? Мы собираемся рассмотреть проекты в области возобновляемых источников энергии, солнечной энергии, ветра, водорода. Если это выгодно для банка, банк собирается инвестировать в это", - добавил Аюк.
По его словам, отказ Запада от финансирования ряда ключевых проектов в Африке является возмутительным и представляет собой финансовый апартеид,.
"Одна из ключевых вещей, которую вы должны увидеть - это то, что исключительное правило, которое мы называем финансовым апартеидом, которое вы видели в западных странах, когда дело доходит до финансирования Африки и предоставления средств. Это ошибочно. Это аморально. То, что они делают, возмутительно", - сказал Аюк.
Собеседник агентства отметил, что эта тенденция стран Запада проявляется на примере природного газа, отметив, что энергоноситель считается источником зеленой энергии, когда речь заходит о финансировании природного газа для Европы, что не распространяется на добычу газа для стран африканского континента.
"Африка по-прежнему является страной (регионом – ред.), где миллионы людей не имеют электричества и доступа к чистому топливу для готовки", - добавил Аюк.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Африканский энергетический банк планирует начать свою деятельность в этом году с первоначальным капиталом в размере 5 миллиардов долларов.