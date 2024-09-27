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Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240927/arno-851833301.html
Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов
Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ
Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов
Состояние Бернара Арно, основателя и президента компании LVMH, 26 сентября выросло на 17 миллиардов долларов, достигнув отметки в 201 миллиард долларов,... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:17+0300
2024-09-27T16:17+0300
экономика
китай
бернар арно
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Состояние Бернара Арно, основателя и президента компании LVMH, 26 сентября выросло на 17 миллиардов долларов, достигнув отметки в 201 миллиард долларов, передает агентство Bloomberg.Отмечается, что рост был обусловлен заявлением правительства КНР об усилении мер по стимулированию роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.В результате акции LVMH подскочили на 9,9%, а состояние Арно увеличилось на 17,1 миллиарда долларов. Впрочем, за весь 2024 год состояние Арно всё ещё снизилось на 6,85 миллиарда долларов, но с ростом котировок LVMH на торгах 27 сентября есть шанс, что он сможет выйти в плюс и вернуться в тройку самых богатых людей мира.Рынок также ожидает, что спрос на предметы роскоши в Китае будет расти, учитывая, что в 2023 году 38% продаж LVMH были совершены в Азии, а большая часть из них пришлась на Китай.
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китай, бернар арно
Экономика, КИТАЙ, Бернар Арно
16:17 27.09.2024
 
Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов

Bloomberg: глава LVMH Бернар Арно за день заработал $17 млрд благодаря Китаю

© AFP / GEORGES GOBETПрезидент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© AFP / GEORGES GOBET
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Состояние Бернара Арно, основателя и президента компании LVMH, 26 сентября выросло на 17 миллиардов долларов, достигнув отметки в 201 миллиард долларов, передает агентство Bloomberg.
Отмечается, что рост был обусловлен заявлением правительства КНР об усилении мер по стимулированию роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.
В результате акции LVMH подскочили на 9,9%, а состояние Арно увеличилось на 17,1 миллиарда долларов. Впрочем, за весь 2024 год состояние Арно всё ещё снизилось на 6,85 миллиарда долларов, но с ростом котировок LVMH на торгах 27 сентября есть шанс, что он сможет выйти в плюс и вернуться в тройку самых богатых людей мира.
Рынок также ожидает, что спрос на предметы роскоши в Китае будет расти, учитывая, что в 2023 году 38% продаж LVMH были совершены в Азии, а большая часть из них пришлась на Китай.
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ЭкономикаКИТАЙБернар Арно
 
 
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