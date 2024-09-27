https://1prime.ru/20240927/arno-851833301.html

Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов

Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов - 27.09.2024, ПРАЙМ

Состояние главы LVMH за день выросло на 17 миллиардов долларов

Состояние Бернара Арно, основателя и президента компании LVMH, 26 сентября выросло на 17 миллиардов долларов, достигнув отметки в 201 миллиард долларов,... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:17+0300

2024-09-27T16:17+0300

2024-09-27T16:17+0300

экономика

китай

бернар арно

https://cdnn.1prime.ru/img/82869/07/828690705_0:291:3468:2242_1920x0_80_0_0_91b543ab3b690c830776abb46fc1b156.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Состояние Бернара Арно, основателя и президента компании LVMH, 26 сентября выросло на 17 миллиардов долларов, достигнув отметки в 201 миллиард долларов, передает агентство Bloomberg.Отмечается, что рост был обусловлен заявлением правительства КНР об усилении мер по стимулированию роста экономики, пообещав поддержать бюджетные расходы и стабилизировать находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости.В результате акции LVMH подскочили на 9,9%, а состояние Арно увеличилось на 17,1 миллиарда долларов. Впрочем, за весь 2024 год состояние Арно всё ещё снизилось на 6,85 миллиарда долларов, но с ростом котировок LVMH на торгах 27 сентября есть шанс, что он сможет выйти в плюс и вернуться в тройку самых богатых людей мира.Рынок также ожидает, что спрос на предметы роскоши в Китае будет расти, учитывая, что в 2023 году 38% продаж LVMH были совершены в Азии, а большая часть из них пришлась на Китай.

https://1prime.ru/20240814/arno-850881091.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, бернар арно