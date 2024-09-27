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Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности - 27.09.2024, ПРАЙМ
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T20:37+0300
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2024-09-27T20:37+0300
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения. Сообщается, что после взрыва восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах. Более того, две девушки и трое мужчин госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр.В ведомстве также уточнили, что состояние пострадавших после взрыва пациентов расценивается как средней степени тяжести. Уточняется, что в стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови.Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. Жертвами происшествия стали пять человек, в том числе один ребенок.
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Происшествия, РОССИЯ, Махачкала, АЗС, Дагестан
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС
МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения.
Сообщается, что после взрыва восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах. Более того, две девушки и трое мужчин госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр.
В ведомстве также уточнили, что состояние пострадавших после взрыва пациентов расценивается как средней степени тяжести. Уточняется, что в стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови.
Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. Жертвами происшествия стали пять человек, в том числе один ребенок.
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