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Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности - 27.09.2024, ПРАЙМ
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности
Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T20:37+0300
2024-09-27T20:37+0300
происшествия
россия
махачкала
азс
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения. Сообщается, что после взрыва восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах. Более того, две девушки и трое мужчин госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр.В ведомстве также уточнили, что состояние пострадавших после взрыва пациентов расценивается как средней степени тяжести. Уточняется, что в стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови.Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. Жертвами происшествия стали пять человек, в том числе один ребенок.
https://1prime.ru/20240910/minzdrav-851489308.html
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россия, махачкала, азс, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, Махачкала, АЗС, Дагестан
20:37 27.09.2024
 
Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности

Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения.
Сообщается, что после взрыва восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах. Более того, две девушки и трое мужчин госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр.
В ведомстве также уточнили, что состояние пострадавших после взрыва пациентов расценивается как средней степени тяжести. Уточняется, что в стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови.
Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. Жертвами происшествия стали пять человек, в том числе один ребенок.
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ПроисшествияРОССИЯМахачкалаАЗСДагестан
 
 
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