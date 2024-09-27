https://1prime.ru/20240927/azs-851837828.html

Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности

Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности - 27.09.2024, ПРАЙМ

Клиники в Махачкале были переведены в режим повышенной готовности

Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T20:37+0300

2024-09-27T20:37+0300

2024-09-27T20:37+0300

происшествия

россия

махачкала

азс

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_3a9ee37094b697d11dda8702acc8e2f9.jpg

МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Власти Махачкалы перевели клиники в режим повышенной готовности после взрыва на АЗС. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства здравоохранения. Сообщается, что после взрыва восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах. Более того, две девушки и трое мужчин госпитализированы в Республиканский ортопедо-травматологический центр.В ведомстве также уточнили, что состояние пострадавших после взрыва пациентов расценивается как средней степени тяжести. Уточняется, что в стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови.Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. Жертвами происшествия стали пять человек, в том числе один ребенок.

https://1prime.ru/20240910/minzdrav-851489308.html

махачкала

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, махачкала, азс, дагестан