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Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти

Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти - 27.09.2024, ПРАЙМ

Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти

МЧС России сообщило об увеличении количества погибших до десяти в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Это следует их сообщения, опубликованного в... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T21:23+0300

2024-09-27T21:23+0300

2024-09-27T21:30+0300

происшествия

россия

азс

махачкала

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. МЧС России сообщило об увеличении количества погибших до десяти в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Это следует их сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства."Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё одного погибшего. По уточнённой информации, пострадал 21 человек, из них 10 погибли, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что сотрудники специальных служб извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек.

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махачкала

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