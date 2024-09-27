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Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти
Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти - 27.09.2024, ПРАЙМ
Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти
МЧС России сообщило об увеличении количества погибших до десяти в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Это следует их сообщения, опубликованного в... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T21:23+0300
2024-09-27T21:23+0300
2024-09-27T21:30+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. МЧС России сообщило об увеличении количества погибших до десяти в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Это следует их сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства."Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё одного погибшего. По уточнённой информации, пострадал 21 человек, из них 10 погибли, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что сотрудники специальных служб извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек.
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Происшествия, РОССИЯ, АЗС, Махачкала
Число погибших после взрыва на АЗС в Дагестане выросло до десяти
МЧС: количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до десяти
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. МЧС России сообщило об увеличении количества погибших до десяти в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Это следует их сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
"Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов ещё одного погибшего. По уточнённой информации, пострадал 21 человек, из них 10 погибли, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что сотрудники специальных служб извлекли из-под завалов АЗС в Дагестане трёх человек.
Силы МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане