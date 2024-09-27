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ЦБ отметил рост числа образцов биометрии, собранных банками

ЦБ отметил рост числа образцов биометрии, собранных банками - 27.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост числа образцов биометрии, собранных банками

Сбор образцов биометрии банками в России растёт, всего их уже собрано более 1,7 миллиона, что более чем вдвое превышает результат перед началом года, следует из | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T14:09+0300

2024-09-27T14:09+0300

2024-09-27T14:10+0300

банк россии

биометрия

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СОЧИ, 27 сен - ПРАЙМ. Сбор образцов биометрии банками в России растёт, всего их уже собрано более 1,7 миллиона, что более чем вдвое превышает результат перед началом года, следует из презентации на XXI Международном банковском форуме исполняющего обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России Станислава Коропа. Согласно данным в презентации, сбор биометрии прогрессирует. Так, если ещё на 30 июня прошлого года было собрано 267,7 тысячи образцов, то на начало текущего года - 775,8 тысячи, а на 20 сентября - 1,707 миллиона. И сейчас удаленные услуги сбора биометрии предоставляют более чем 80 банков. "Мы за год собрали подтвержденную биометрию практически больше, чем за предыдущее все время, в шесть раз. У нас активно идет сбор, закончился импорт, более 180 банков в 12 тысячах отделениях по всей России предоставляют сервис по сбору этой биометрии", - сказал Короп во время выступления. Он также считает, что глобально биометрия становится такой же базовой технологией, как и многие другие. А ключ к развитию и популяризации сервисов с биометрией в том, чтобы идти по пути самых массовых направлений её использования - оплаты всевозможных покупок и разрешение прохода (например, на работу). Банки поняли, что биометрия "это удобно и правильно", а собранная биометрия расширяет перечень услуг и сервисов, которые клиенты банков могут получать удаленно, продолжил глава департамента. Короп также напомнил, что использование биометрии - абсолютно добровольно, и добавил, что планируется делать процесс её сбора максимально простым.

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биометрия