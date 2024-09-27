"Газпром" спасает биржу. Дорого

Само обсуждение отмены надбавки к НДПИ с 2025 года положительно сказалось на акциях "Газпром", которые выросли более чем на 10%. Хотя конкретного решения пока нет, реакция рынка уже сейчас может свидетельствовать о возможном позитивном исходе. Что важно понимать: на данный момент акции компании оценивались примерно на уровне пакета акций "Газпромнефть", что указывает на негативное восприятие бизнеса "Газпрома" на рынке. Основная деятельность компании — это в первую очередь инфраструктура для поставки газа, которая имеет свои ограничения. В частности, это недостаточный спрос как со стороны Китая, так и Европы, что создает серьезные проблемы для бизнеса. Для выхода из текущей ситуации нужны инвестиции в инфраструктуру, например, строительство заводов по производству удобрений и по сжижению газа. Но возникает вопрос: откуда взять на это средства? Скорее всего, государство будет готово поддержать "Газпром", так как, если этого не произойдет, компания может начать требовать больше средств в других формах. Это также отразится на рынках, поскольку "Газпром" занимает значительную долю в индексах РТС и ММВБ: его рост будет способствовать общему повышению этих индексов. Для "Газпрома" это, безусловно, хорошо, также как и для всего нефтегазового сектора России. Но стоит помнить, что "Газпром" занимает около трети в индексе Мосбиржи, что создает дополнительные предпосылки для его роста. Стоит ли покупать бумаги "Газпрома"? Это зависит от сроков инвестирования и общей стратегии. В целом нефтегазовая отрасль в России выглядит неплохо, но нужно помнить, что "Газпром" называется "народным достоянием", что создает определенные ожидания от ее деятельности. С одной стороны, в России компания — успешный акционерный бизнес, а с другой — символ народного достояния. Это несоответствие вызывает вопросы. Я рекомендую подходить к инвестициям в "Газпром" с осторожностью, задавая себе ключевые вопросы о сроках и стратегиях. Но в целом, ситуация выглядит позитивно как для рынка, так и для компании.
Само обсуждение отмены надбавки к НДПИ с 2025 года положительно сказалось на акциях "Газпром", которые выросли более чем на 10%. Хотя конкретного решения пока нет, реакция рынка уже сейчас может свидетельствовать о возможном позитивном исходе.
Что важно понимать: на данный момент акции компании оценивались примерно на уровне пакета акций "Газпромнефть", что указывает на негативное восприятие бизнеса "Газпрома" на рынке. Основная деятельность компании — это в первую очередь инфраструктура для поставки газа, которая имеет свои ограничения. В частности, это недостаточный спрос как со стороны Китая, так и Европы, что создает серьезные проблемы для бизнеса. Для выхода из текущей ситуации нужны инвестиции в инфраструктуру, например, строительство заводов по производству удобрений и по сжижению газа. Но возникает вопрос: откуда взять на это средства?
Скорее всего, государство будет готово поддержать "Газпром", так как, если этого не произойдет, компания может начать требовать больше средств в других формах. Это также отразится на рынках, поскольку "Газпром" занимает значительную долю в индексах РТС и ММВБ: его рост будет способствовать общему повышению этих индексов. Для "Газпрома" это, безусловно, хорошо, также как и для всего нефтегазового сектора России. Но стоит помнить, что "Газпром" занимает около трети в индексе Мосбиржи, что создает дополнительные предпосылки для его роста.
Стоит ли покупать бумаги "Газпрома"? Это зависит от сроков инвестирования и общей стратегии. В целом нефтегазовая отрасль в России выглядит неплохо, но нужно помнить, что "Газпром" называется "народным достоянием", что создает определенные ожидания от ее деятельности.
С одной стороны, в России компания — успешный акционерный бизнес, а с другой — символ народного достояния. Это несоответствие вызывает вопросы. Я рекомендую подходить к инвестициям в "Газпром" с осторожностью, задавая себе ключевые вопросы о сроках и стратегиях. Но в целом, ситуация выглядит позитивно как для рынка, так и для компании.
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