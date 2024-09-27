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Приговорил к смерти: в США обрушились на Блинкена из-за решения по Украине
Приговорил к смерти: в США обрушились на Блинкена из-за решения по Украине - 27.09.2024, ПРАЙМ
Приговорил к смерти: в США обрушились на Блинкена из-за решения по Украине
Бывший офицер разведки вооруженных сил США Скотт Риттер высказал свои опасения о целесообразности военной помощи США Украине. Об этом он написал в социальной... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:16+0300
2024-09-27T09:16+0300
2024-09-27T09:16+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Бывший офицер разведки вооруженных сил США Скотт Риттер высказал свои опасения о целесообразности военной помощи США Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о намерении Вашингтона направить Киеву вооружение на сумму 5,55 миллиарда долларов."Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?" — обратился к Блинкену Риттер.Экс-разведчик также заметил, что такие действия говорят о том, что Блинкену "плевать" на судьбу простых украинцев и Украину в целом.Блинкен ранее заявил, что американская военная помощь для Украины будет включать кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin. Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование кризиса и вовлекают страны НАТО в прямое участие в конфликте.
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сша, украина, энтони блинкен
Политика, США, УКРАИНА, Энтони Блинкен
Приговорил к смерти: в США обрушились на Блинкена из-за решения по Украине
Экс-разведчик Риттер обратился к Блинкену с вопросом о гибели украинцев
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
Бывший офицер разведки вооруженных сил США Скотт Риттер высказал свои опасения о целесообразности военной помощи США Украине. Об этом он написал
в социальной сети Х.
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о намерении Вашингтона направить Киеву вооружение на сумму 5,55 миллиарда долларов.
"Скольких украинцев ты только что приговорил к смерти?" — обратился к Блинкену Риттер.
Экс-разведчик также заметил, что такие действия говорят о том, что Блинкену "плевать" на судьбу простых украинцев и Украину в целом.
Блинкен ранее заявил, что американская военная помощь для Украины будет включать кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin. Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование кризиса и вовлекают страны НАТО в прямое участие в конфликте.
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