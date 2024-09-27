Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240927/buterbrodeks-851819428.html
"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта
"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине сентября увеличился | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T08:14+0300
2024-09-27T08:15+0300
экономика
индекс кофе с бутербродом
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/14/842431452_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_ae95cb3f31945db7a8a7424137e81a77.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине сентября увеличился на 2,4 пункта и составил 136,9 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 1 по 15 сентября средний чек вырос по сливочному маслу (на 5,3%, до 200 рублей), огурцам (на 4,5%, до 115 рублей), батону (на 2,4%, до 43 рублей), ветчине (на 1,9%, до 214 рублей), кофе (на 1,5%, до 199 рублей) и сыру (на 1%, до 212 рублей). Прежним остался по сахару (71 рубль). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 2,4 пункта - до 136,9 пункта.
https://1prime.ru/20240725/buterbrodeks-850419191.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/14/842431452_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c953fe82ee63b7ab77df348ff62b64ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индекс кофе с бутербродом
Экономика, индекс кофе с бутербродом
08:14 27.09.2024 (обновлено: 08:15 27.09.2024)
 
"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта

"Бутербродекс" в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта - до 136,9 пункта

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБутерброд БигМак в ресторане быстрого питания
Бутерброд БигМак в ресторане быстрого питания - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине сентября увеличился на 2,4 пункта и составил 136,9 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Трейдер во время удаленной работы - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
"Бутербродекс" в первой половине июля вырос на 1,9 пункта
25 июля, 09:24
Так, с 1 по 15 сентября средний чек вырос по сливочному маслу (на 5,3%, до 200 рублей), огурцам (на 4,5%, до 115 рублей), батону (на 2,4%, до 43 рублей), ветчине (на 1,9%, до 214 рублей), кофе (на 1,5%, до 199 рублей) и сыру (на 1%, до 212 рублей). Прежним остался по сахару (71 рубль).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 2,4 пункта - до 136,9 пункта.
 
Экономикаиндекс кофе с бутербродом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала