https://1prime.ru/20240927/discord-851836141.html
Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей
Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей - 27.09.2024, ПРАЙМ
Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей
Социальную сеть Discord могут оштрафовать на четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Таганского суда в Москве. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T17:55+0300
2024-09-27T17:55+0300
2024-09-27T17:55+0300
россия
discord
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Социальную сеть Discord могут оштрафовать на четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Таганского суда в Москве.Отмечается, что соцсети грозит штраф в связи с неудалением запрещенной информации. Суд рассмотрит протокол 30 сентября. Discord представляет собой кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам.
https://1prime.ru/20230815/841461805.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, discord, суд
Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей
Соцсети Discord грозит штраф до 4 млн руб за неудаление запрещенной информации
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Социальную сеть Discord могут оштрафовать на четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Таганского суда в Москве.
Отмечается, что соцсети грозит штраф в связи с неудалением запрещенной информации. Суд рассмотрит протокол 30 сентября.
Discord представляет собой кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам.
Discord.io сообщил об утечке данных, сервисы прекратили свою работу