https://1prime.ru/20240927/discord-851836141.html

Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей

Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей - 27.09.2024, ПРАЙМ

Соцсети Discord грозит штраф до четырех миллионов рублей

Социальную сеть Discord могут оштрафовать на четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Таганского суда в Москве. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T17:55+0300

2024-09-27T17:55+0300

2024-09-27T17:55+0300

россия

discord

суд

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Социальную сеть Discord могут оштрафовать на четыре миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах Таганского суда в Москве.Отмечается, что соцсети грозит штраф в связи с неудалением запрещенной информации. Суд рассмотрит протокол 30 сентября. Discord представляет собой кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам.

https://1prime.ru/20230815/841461805.html

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россия, discord, суд