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ЦБ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений ДКП
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений ДКП - 27.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений ДКП
Банк России направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, говорится в... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:07+0300
2024-09-27T14:07+0300
2024-09-27T14:07+0300
банк россии
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, говорится в сообщении регулятора. "Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях и представляет базовый и три альтернативных макроэкономических сценария на ближайшие три года", - указывается в сообщении. Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и президенту России. В документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 13 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 августа по 18 сентября, говорится там же.
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госдума, дкп
Банк России, Госдума, ДКП
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений ДКП
ЦБ направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений государственной ДКП
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях и представляет базовый и три альтернативных макроэкономических сценария на ближайшие три года", - указывается в сообщении.
Ранее проект был направлен на рассмотрение в правительство России и президенту России. В документе учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 13 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 августа по 18 сентября, говорится там же.