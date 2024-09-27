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Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД
Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД - 27.09.2024, ПРАЙМ
Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД
Сейчас Россия не готова к возобновлению переговоров с Соединенными Штатами в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T20:16+0300
2024-09-27T20:55+0300
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сейчас Россия не готова к возобновлению переговоров с Соединенными Штатами в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что в условиях враждебно настроенного по отношению к Москве Вашингтона переговоры не представляют возможности. Кроме того, Рябков добавил, что Россия фиксирует первую реакцию Запада на изменения в российской ядерной доктрине, она “достаточно развернутая”. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по новому ДСНВ и ждут решения российского президента Владимира Путина.
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россия, сша, сергей рябков
РОССИЯ, США, Сергей Рябков
20:16 27.09.2024 (обновлено: 20:55 27.09.2024)
 
Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД

Рябков: Россия не готова к переговорам по ДСНВ с США, им надо изменить линию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сейчас Россия не готова к возобновлению переговоров с Соединенными Штатами в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что в условиях враждебно настроенного по отношению к Москве Вашингтона переговоры не представляют возможности.
Кроме того, Рябков добавил, что Россия фиксирует первую реакцию Запада на изменения в российской ядерной доктрине, она “достаточно развернутая”.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по новому ДСНВ и ждут решения российского президента Владимира Путина.
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Рябков предупредил США о рисках снятия ограничений на удары по России
11 сентября, 21:40
 
РОССИЯСШАСергей Рябков
 
 
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