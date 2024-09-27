https://1prime.ru/20240927/dnsv-851837685.html

Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД

Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД - 27.09.2024, ПРАЙМ

Россия не готова возобновить переговоры по ДСНВ с США, заявили в МИД

Сейчас Россия не готова к возобновлению переговоров с Соединенными Штатами в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T20:16+0300

2024-09-27T20:16+0300

2024-09-27T20:55+0300

россия

сша

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сейчас Россия не готова к возобновлению переговоров с Соединенными Штатами в отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что в условиях враждебно настроенного по отношению к Москве Вашингтона переговоры не представляют возможности. Кроме того, Рябков добавил, что Россия фиксирует первую реакцию Запада на изменения в российской ядерной доктрине, она “достаточно развернутая”. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по новому ДСНВ и ждут решения российского президента Владимира Путина.

https://1prime.ru/20240911/udary-po-rf-851510604.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сергей рябков