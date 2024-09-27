США и еврозона: чего ждать от доллара и евро в октябре

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экономика США постепенно восстанавливается после двухлетнего периода кризисных явлений. По итогам 2 квартала 2024 года американский ВВП вырос на 2,8% в годовом выражении. Хотя эта динамика несравнима с динамикой ВВП Индии, Индонезии, Китая и России, но в сравнении с другими странами "большой семёрки" США по темпам роста за второй квартал уступили только Японии, показавшей рост более чем на 3%. Годовая инфляция потребительских цен в США за август замедлилась до 2,5%, а безработица, хотя оказалась выше, чем годом ранее, в августе по сравнению с июлем снизилась до 4,2%.Признаков рецессии в США сейчас нет, хотя в августе, после выхода слабых данных по рынку труда и обвала фондового рынка за два дня почти на 6% некоторые эксперты глобальных инвестбанков прогнозировали, что США в этом году могут впасть в рецессию.Тем не менее, ФРС США 18 сентября приняла достаточно радикальное решение понизить процентные ставки сразу на 0,5 пп до 4,75-5%, однако, глава Федрезерва Джером Пауэлл объяснил это решение вовсе не опасениями будущей рецессией, а необходимостью привести процентные ставки в соответствие с темпами восстановления американской экономики.Экономика еврозоны и ЕС в целом чувствует себя намного слабее, чем экономика США. ВВП зоны евро во 2 квартале 2024 года вырос всего на 0,6% в годовом выражении, при этом крупнейшие страны еврозоны показали очень слабую динамику – например, ВВП Германии за 2 квартал упал год-к-году на 0,1%, и можно сказать, что Германия уже находится в состоянии как минимум технической рецессии. А Франция и Италия показали, соответственно, рост на 1,1% и 0,9% год-к-году, что и стало основными драйверами роста экономики зоны евро в целом.Годовая инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 2,2%, что уже близко к целевому уровню ЕЦБ в 2% в год. Поэтому неудивительно, что в сентябре ЕЦБ снизил процентные ставки, причём базовая ставка была снижена более чем на 2 процентных пункта до 3,65%, ставка по депозитам – на 0,25 пп. Решение оказалось своевременным, так как слабая динамика экономики еврозоны связана именно с высокими процентными ставками, которые сохранялись два года, а также с заметно подорожавшей стоимостью газа и электроэнергии. Евро, тем не менее, после резкого снижения процентных ставок в США выглядит привлекательнее доллара как минимум в течение октября.Прогнозы:Доллар до середины октября по отношению к рублю может показывать движение в рамках 90-95 руб.Мы полагаем, что в последние дни сентября - первой половине октября евро будет колебаться в коридоре 1,11-1,12 доллара.
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экономика США постепенно восстанавливается после двухлетнего периода кризисных явлений. По итогам 2 квартала 2024 года американский ВВП вырос на 2,8% в годовом выражении. Хотя эта динамика несравнима с динамикой ВВП Индии, Индонезии, Китая и России, но в сравнении с другими странами "большой семёрки" США по темпам роста за второй квартал уступили только Японии, показавшей рост более чем на 3%. Годовая инфляция потребительских цен в США за август замедлилась до 2,5%, а безработица, хотя оказалась выше, чем годом ранее, в августе по сравнению с июлем снизилась до 4,2%.
Признаков рецессии в США сейчас нет, хотя в августе, после выхода слабых данных по рынку труда и обвала фондового рынка за два дня почти на 6% некоторые эксперты глобальных инвестбанков прогнозировали, что США в этом году могут впасть в рецессию.
Тем не менее, ФРС США 18 сентября приняла достаточно радикальное решение понизить процентные ставки сразу на 0,5 пп до 4,75-5%, однако, глава Федрезерва Джером Пауэлл объяснил это решение вовсе не опасениями будущей рецессией, а необходимостью привести процентные ставки в соответствие с темпами восстановления американской экономики.
Экономика еврозоны и ЕС в целом чувствует себя намного слабее, чем экономика США. ВВП зоны евро во 2 квартале 2024 года вырос всего на 0,6% в годовом выражении, при этом крупнейшие страны еврозоны показали очень слабую динамику – например, ВВП Германии за 2 квартал упал год-к-году на 0,1%, и можно сказать, что Германия уже находится в состоянии как минимум технической рецессии. А Франция и Италия показали, соответственно, рост на 1,1% и 0,9% год-к-году, что и стало основными драйверами роста экономики зоны евро в целом.
Годовая инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 2,2%, что уже близко к целевому уровню ЕЦБ в 2% в год. Поэтому неудивительно, что в сентябре ЕЦБ снизил процентные ставки, причём базовая ставка была снижена более чем на 2 процентных пункта до 3,65%, ставка по депозитам – на 0,25 пп. Решение оказалось своевременным, так как слабая динамика экономики еврозоны связана именно с высокими процентными ставками, которые сохранялись два года, а также с заметно подорожавшей стоимостью газа и электроэнергии. Евро, тем не менее, после резкого снижения процентных ставок в США выглядит привлекательнее доллара как минимум в течение октября.
Прогнозы:
Доллар до середины октября по отношению к рублю может показывать движение в рамках 90-95 руб.
Мы полагаем, что в последние дни сентября - первой половине октября евро будет колебаться в коридоре 1,11-1,12 доллара.
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