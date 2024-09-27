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В Минэнерго призвали не идти по пути Запада к "светлому зеленому будущему"

В Минэнерго призвали не идти по пути Запада к "светлому зеленому будущему" - 27.09.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго призвали не идти по пути Запада к "светлому зеленому будущему"

России и другим развивающимся странам нельзя идти по западной климатической повестке - это погубит их экономики на пути к "светлому зеленому будущему", нужно... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T17:44+0300

2024-09-27T17:44+0300

2024-09-27T17:44+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. России и другим развивающимся странам нельзя идти по западной климатической повестке - это погубит их экономики на пути к "светлому зеленому будущему", нужно реализовывать в этой сфере меры, которые наоборот приведут к росту ВВП, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на сессии "Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климата возможно" на Российской энергетической неделе. "Главная задача, которой мы должны руководствоваться, - это не дать нашим экономикам погибнуть на пути к "светлому зеленому будущему". А то, что нам сейчас предлагают на Западе как основную повестку, это приведет именно к тому, что ни одна из наших экономик к этому "светлому зеленому будущему" не дойдет. Это несправедливо и допустить нельзя. Будем идти созидательным путем, создавать новую индустрию на базе климата, но ту, которая приведет к росту ВВП наших стран, а не к падению", - сказал Сорокин. По его мнению, борьба с глобальным потеплением должна быть реалистичной, например стоит вкладываться в использование таких чистых ресурсов, как газ, атом, гидроэнергетика. А западные методы решения экологических проблем, такие как финансирование условного проекта улавливания и хранения углерода, Сорокин считает экономически нецелесообразными для развивающихся стран. "Это правильное, наверное, направление, но при стоимости 100-120 долларов за тонну СО2 - то есть одну тонну чтобы закачать назад, стоит дороже тонны энергетического угля - это абсурд с точки зрения того бремени, которое пытаются наложить на страны, которые хотят тоже развиваться", - пояснил он. Сорокин отметил, что большой потенциал лежит в энергоэффективности, это новая гигантская индустрия, в особенности в развивающихся странах. И эта новая индустрия может быть локализована, так как IT-продукты, новые материалы и подходы могут быть реализованы в России, Азии и так далее, добавил он. Потенциал энергосбережения по России первый замглавы Минэнерго оценил в 20-30%. "В нашей энергетической стратегии мы будем учитывать те меры, которые не окажут существенного давления на наш потенциал развития. Мы наши все дружественные страны будем призывать к тому же", - подчеркнул Сорокин. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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