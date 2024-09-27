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В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид

В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид - 27.09.2024, ПРАЙМ

В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид

Приоритетной версией в расследовании гибели отравившихся детей под Красноярском является попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T07:29+0300

2024-09-27T07:29+0300

2024-09-27T07:51+0300

происшествия

следственный комитет

красноярский край

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Приоритетной версией в расследовании гибели отравившихся детей под Красноярском является попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства, сообщили РИА Новости в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.По его словам, в рамках расследования дела получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. "Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства - приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент", - отметил собеседник.По данным следствия, родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех них появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли. В воскресенье в больнице скончалась девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов, изъятых в магазине и дома отравившейся семьи, и не обнаружил каких-либо опасных веществ.

https://1prime.ru/20240803/otravlenie-850648016.html

красноярский край

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следственный комитет, красноярский край