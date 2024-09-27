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В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид - 27.09.2024, ПРАЙМ
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В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид
В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид - 27.09.2024, ПРАЙМ
В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид
Приоритетной версией в расследовании гибели отравившихся детей под Красноярском является попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T07:29+0300
2024-09-27T07:51+0300
происшествия
следственный комитет
красноярский край
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Приоритетной версией в расследовании гибели отравившихся детей под Красноярском является попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства, сообщили РИА Новости в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.По его словам, в рамках расследования дела получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. "Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства - приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент", - отметил собеседник.По данным следствия, родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех них появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли. В воскресенье в больнице скончалась девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов, изъятых в магазине и дома отравившейся семьи, и не обнаружил каких-либо опасных веществ.
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красноярский край
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следственный комитет, красноярский край
Происшествия, Следственный комитет, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
07:29 27.09.2024 (обновлено: 07:51 27.09.2024)
 
В организмах отравившихся детей нашли неизвестный инсектицид

Экспертиза нашла неизвестный инсектицид в телах детей, отравившихся под Красноярском

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Приоритетной версией в расследовании гибели отравившихся детей под Красноярском является попадание в их организм компонентов неизвестного инсектицидного средства, сообщили РИА Новости в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
По его словам, в рамках расследования дела получены предварительные данные судебно-химической экспертизы. "Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства - приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент", - отметил собеседник.
По данным следствия, родители и четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет отравилась после того, как на ужин съели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех них появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли. В воскресенье в больнице скончалась девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов, изъятых в магазине и дома отравившейся семьи, и не обнаружил каких-либо опасных веществ.
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ПроисшествияСледственный комитетКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
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