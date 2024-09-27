https://1prime.ru/20240927/energoresursy-851837972.html

Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях

Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях - 27.09.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях

Примерно 50% расчетов за российские энергоресурсы проходят в рублях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T20:52+0300

2024-09-27T20:52+0300

2024-09-27T20:52+0300

энергетика

россия

энергоресурсы

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/44/842334477_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_a2cbdeaede5fd9e22b964869f951b85f.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Примерно 50% расчетов за российские энергоресурсы проходят в рублях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" на полях Российской энергонедели. "Мы теперь, поскольку перешли на расчеты с дружественными странами, у нас увеличилась доля расчетов в дружественных валютах. Мы активно переходим в рубли в расчетах. И здесь, я думаю, соотношение 50 на 50 сейчас примерно. Хотя еще небольшая часть осталась, там в долларах, евро, по тем контрактам, которые сегодня еще остались в Европу", - сказал он. "Но тем не менее львиная доля наших расчетов - это уже валюты дружественных стран", - добавил Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240927/novak-851830583.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергоресурсы