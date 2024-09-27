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Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях
Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях - 27.09.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях
Примерно 50% расчетов за российские энергоресурсы проходят в рублях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T20:52+0300
2024-09-27T20:52+0300
энергетика
россия
энергоресурсы
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Примерно 50% расчетов за российские энергоресурсы проходят в рублях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" на полях Российской энергонедели. "Мы теперь, поскольку перешли на расчеты с дружественными странами, у нас увеличилась доля расчетов в дружественных валютах. Мы активно переходим в рубли в расчетах. И здесь, я думаю, соотношение 50 на 50 сейчас примерно. Хотя еще небольшая часть осталась, там в долларах, евро, по тем контрактам, которые сегодня еще остались в Европу", - сказал он. "Но тем не менее львиная доля наших расчетов - это уже валюты дружественных стран", - добавил Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, энергоресурсы
Энергетика, РОССИЯ, энергоресурсы
20:52 27.09.2024
 
Новак рассказал объем расчетов за энергоресурсы про России в рублях

Новак: около половины расчетов за энергоресурсы России проходит в рублях

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Примерно 50% расчетов за российские энергоресурсы проходят в рублях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1" на полях Российской энергонедели.
"Мы теперь, поскольку перешли на расчеты с дружественными странами, у нас увеличилась доля расчетов в дружественных валютах. Мы активно переходим в рубли в расчетах. И здесь, я думаю, соотношение 50 на 50 сейчас примерно. Хотя еще небольшая часть осталась, там в долларах, евро, по тем контрактам, которые сегодня еще остались в Европу", - сказал он.
"Но тем не менее львиная доля наших расчетов - это уже валюты дружественных стран", - добавил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭнергетикаРОССИЯэнергоресурсы
 
 
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