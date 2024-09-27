Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240927/energosistema-851822680.html
Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами
Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами - 27.09.2024, ПРАЙМ
Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами
России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:44+0300
2024-09-27T10:44+0300
энергетика
россия
энергосистема
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121374_0:45:3202:1846_1920x0_80_0_0_91c48ef71aae8c14b5fba2ac10b7645b.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели. "Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах, а это использование высоковольтных передач энергии, использование постоянного тока в передаче, использование систем накопления и хранения. И создавать единую энергетическую систему не только на территории Российской Федерации, но и с дружественными для нас странами ", - сказал Цивилев, выступая на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121374_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_4545c532b565ac136b41e39a854d1ee2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергосистема
Энергетика, РОССИЯ, энергосистема
10:44 27.09.2024
 
Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами

Цивилев: России нужно создавать единую энергосистему с дружественными странами

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели.
"Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах, а это использование высоковольтных передач энергии, использование постоянного тока в передаче, использование систем накопления и хранения. И создавать единую энергетическую систему не только на территории Российской Федерации, но и с дружественными для нас странами ", - сказал Цивилев, выступая на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергосистема
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала