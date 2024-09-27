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Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами

Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами - 27.09.2024, ПРАЙМ

Цивилев призвал создавать единую энергосистему с дружественными странами

России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T10:44+0300

2024-09-27T10:44+0300

2024-09-27T10:44+0300

энергетика

россия

энергосистема

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. России нужно создавать новую современную энергогенерацию, сети, единую энергосистему с дружественными странами, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели. "Мы должны создавать новую генерацию, современную генерацию. Мы должны развивать наши сети, причем на новых, современных подходах, а это использование высоковольтных передач энергии, использование постоянного тока в передаче, использование систем накопления и хранения. И создавать единую энергетическую систему не только на территории Российской Федерации, но и с дружественными для нас странами ", - сказал Цивилев, выступая на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергосистема